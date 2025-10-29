Live
Что влияет на цену мяса на рынках Харькова и области

Общество 21:07   29.10.2025
Елена Нагорная
Оксана Якушко
Факторы, которые могут привести к росту цен на мясо в Харькове и области, перечислил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

Самый главный фактор – это ситуация с безопасностью в регионе, подчеркнул Иванов.

«Второй – энергетическая ситуация. От того, как мы пройдем отопительный сезон, будут ли наши предприниматели и люди в целом со светом и теплом, также будет зависеть стоимость продукции. Третий фактор – это логистика, какова будет динамика цен на железнодорожные или автоперевозки, будут ли они расти. Это тоже все влияет на финальную стоимость продукции», – заявил Иванов.

Что до производства молочной продукции, то по словам Иванова, ее количество в 2,5 раза увеличилось в 2025 году по сравнению с 2022 годом.

«В 2023 году она была почти на уровне 2022 года, там еще не было динамики восстановления. Но сейчас, после 3 лет от деоккупации, мощности частично восстановлены, где это было возможно», — пояснил заместитель начальника ХОВА.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Якушко
