Что влияет на цену мяса на рынках Харькова и области
Факторы, которые могут привести к росту цен на мясо в Харькове и области, перечислил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
Самый главный фактор – это ситуация с безопасностью в регионе, подчеркнул Иванов.
«Второй – энергетическая ситуация. От того, как мы пройдем отопительный сезон, будут ли наши предприниматели и люди в целом со светом и теплом, также будет зависеть стоимость продукции. Третий фактор – это логистика, какова будет динамика цен на железнодорожные или автоперевозки, будут ли они расти. Это тоже все влияет на финальную стоимость продукции», – заявил Иванов.
Что до производства молочной продукции, то по словам Иванова, ее количество в 2,5 раза увеличилось в 2025 году по сравнению с 2022 годом.
«В 2023 году она была почти на уровне 2022 года, там еще не было динамики восстановления. Но сейчас, после 3 лет от деоккупации, мощности частично восстановлены, где это было возможно», — пояснил заместитель начальника ХОВА.
