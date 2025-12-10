Изменилась ли тактика РФ на Харьковщине и сколько людей сейчас без света — ОВА

Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в Харьковской области.

В частности, Иванов рассказал, как действует враг на Харьковщине. Он отметил, что в тактике россиян изменений нет.

«Давление достаточно существенное. Динамика была, есть и остается. Как и обстрелы – относительно высокой интенсивности», — сказал Иванов.

Он также сообщил, что продолжают мониторить уровень воды после вражеского удара по плотине Печенежского водохранилища, который произошел в выходные. По его данным, в зоне возможного подтопления находятся 40 населенных пунктов – это семь громад. Однако, уточнил Иванов, на данный момент потребностей для эвакуации нет.

В ХОВА также заявили, что в регионе продолжают действовать графики отключения света.

«Пять очередей отключений для частных лиц. Сейчас обесточены 206 тысяч человек, эта цифра постоянно в динамике меняется. Параллельно проводятся работы по устранению разрушений», — подытожил Иванов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»