Live

Изменилась ли тактика РФ на Харьковщине и сколько людей сейчас без света — ОВА

Записано 16:17   10.12.2025
Виктория Яковенко
Изменилась ли тактика РФ на Харьковщине и сколько людей сейчас без света — ОВА

Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в Харьковской области.

В частности, Иванов рассказал, как действует враг на Харьковщине. Он отметил, что в тактике россиян изменений нет.

«Давление достаточно существенное. Динамика была, есть и остается. Как и обстрелы – относительно высокой интенсивности», — сказал Иванов.

Он также сообщил, что продолжают мониторить уровень воды после вражеского удара по плотине Печенежского водохранилища, который произошел в выходные. По его данным, в зоне возможного подтопления находятся 40 населенных пунктов – это семь громад. Однако, уточнил Иванов, на данный момент потребностей для эвакуации нет.

В ХОВА также заявили, что в регионе продолжают действовать графики отключения света.

«Пять очередей отключений для частных лиц. Сейчас обесточены 206 тысяч человек, эта цифра постоянно в динамике меняется. Параллельно проводятся работы по устранению разрушений», — подытожил Иванов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: «Есть риски подтопления». Что делают после удара по дамбе на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 10 декабря: обстрелы, выпал снег, концерты в метро
Новости Харькова – главное 10 декабря: обстрелы, выпал снег, концерты в метро
10.12.2025, 16:48
Скоро в Харькове откроют новую локацию – где, рассказал Терехов
Скоро в Харькове откроют новую локацию – где, рассказал Терехов
10.12.2025, 09:31
Борьба или самоубийство? В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
Борьба или самоубийство? В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
10.12.2025, 11:37
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 декабря — график
09.12.2025, 20:42
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в четверг
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в четверг
10.12.2025, 13:11
Полтора десятка раз атаковали военные РФ на Харьковщине: где шли бои
Полтора десятка раз атаковали военные РФ на Харьковщине: где шли бои
10.12.2025, 17:18

Новости по теме:

07.12.2025
О темпах разминирования сельхозземель в 2025 году рассказали в ХОВА (видео)
02.11.2025
Посев озимых на Харьковщине идет с отставанием от графика — причина (видео)
29.10.2025
Что влияет на цену мяса на рынках Харькова и области
29.10.2025
Сколько предприятий, снабжавших мясом Харьков, разрушили россияне (видео)
15.10.2025
Удар по Харькову 13 октября: в ХОВА рассказали о состоянии раненых (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Изменилась ли тактика РФ на Харьковщине и сколько людей сейчас без света — ОВА», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2025 в 16:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в Харьковской области.".