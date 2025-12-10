Live

Чи змінилась тактика РФ на Харківщині та скільки людей зараз без світла – ОВА

Записано 16:17   10.12.2025
Вікторія Яковенко
Чи змінилась тактика РФ на Харківщині та скільки людей зараз без світла – ОВА

Заступник начальника ХОВА Євген Іванов в етері нацмарафону розповів про ситуацію на Харківщині.

Зокрема, Іванов розповів, як наразі діє ворог на Харківщині. Він зазначив, що у тактиці росіян змін немає.

«Тиск досить суттєвий. Динаміка була, є і залишається. Як і обстріли – відносно високої інтенсивності», – сказав Іванов.

Він також повідомив, що продовжують моніторити рівень води після ворожого удару по греблі Печенізького водосховища, що стався у вихідні. За його даними, у зоні можливого підтоплення перебувають 40 населених пунктів – це сім громад. Однак, уточнив Іванов, наразі потреб для евакуації немає.

У ХОВА також заявили, що в регіоні продовжують діяти графіки відключень світла.

«П’ять черг відключень для приватних осіб. Наразі знеструмлені 206 тисяч осіб, ця цифра постійно у динаміці змінюється. Паралельно проводяться роботи з усунення руйнувань», – підсумував Іванов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Читайте також: «Є ризики підтоплення». Що роблять після удару по греблі на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
