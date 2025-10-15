Удар по Харкову 13 жовтня: у ХОВА розповіли про стан поранених (відео)

Поранені внаслідок «прильотів» авіабомб по лікарні в Харкові 13 жовтня – у задовільному стані, повідомив в етері нацмарафону заступник голови ХОВА Євген Іванов.

«Це великий медичний комплекс. В комплексі були вибиті вікна. Звідти і медперсонал, і людей евакуювали і розселили по найближчих медзакладах. Там у нас було шість людей, які отримали поранення. Стан задовільний, стабільний. Ще понад 50 осіб отримали гостру реакцію на стрес, бо вибух був поблизу», – розповів Іванов.

Він також повідомив про ситуацію зі світлом в регіоні. Каже: іноді доводиться застосовувати відключення.

«Ця вся система узгоджується на рівні держави, тож маємо адаптуватись не тільки до тих обстрілів, які мають наш регіон, а й тих, які отримують наші сусідні області. Ця вся система пов’язана між собою. Намагаємось компенсувати недостачу електроенергії. Працюємо над відновленням пошкоджених потужностей. Маємо наразі готовність до опалювального сезону майже на 100%», – зазначив Іванов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, керовані авіабомби скинули на Харків ввечері 13 жовтня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни застосували для удару два КАБи. За даними мера Ігоря Терехова, «прильоти» були в Салтівському та Слобідському районах. Зокрема, під ударом була територія лікарні в Салтівському районі. Бомба влучила в господарчу будівлю поруч із корпусом, де перебували пацієнти. Вікна вилетіли, тож семеро людей отримали поранення склом. Ще в 50 пацієнтів – гостра реакція на стрес. За даними ДСНС, по місту пошкоджені триповерхова будівля медзакладу, одноповерховий гараж, цивільне підприємство та легкові автівки.