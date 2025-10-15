Live
Перші хвилини після авіаудару по лікарні в Харкові (відео)

Репортаж 15:22   15.10.2025
Вікторія Яковенко
Перші хвилини після авіаудару по лікарні в Харкові (відео) Скриншот

В Управлінні патрульної поліції в Харківській області показали перші хвилини після удару авіабомб по Харкову ввечері 13 жовтня.

«Уночі російські війська завдали удару авіабомбою по території лікарні. Постраждали понад 50 пацієнтів, зруйновані та пошкоджені будівлі медзакладу та автівки. Наші патрульні негайно прибули на місце обстрілу та разом з іншими службами евакуювали людей із пошкодженої будівлі, супроводжували постраждалих до карет швидкої допомоги та надавали необхідну допомогу», – зазначили копи.

Вони закликають жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області

Нагадаємо, керовані авіабомби скинули на Харків ввечері 13 жовтня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни застосували для удару два КАБи. За даними мера Ігоря Терехова, «прильоти» були в Салтівському та Слобідському районах. Зокрема, під ударом була територія лікарні в Салтівському районі. Бомба влучила в господарчу будівлю поруч із корпусом, де перебували пацієнти. Вікна вилетіли, тож семеро людей отримали поранення склом. Ще в 50 пацієнтів – гостра реакція на стрес. За даними ДСНС, по місту пошкоджені триповерхова будівля медзакладу, одноповерховий гараж, цивільне підприємство та легкові автівки.

Автор: Вікторія Яковенко
