Перші хвилини після авіаудару по лікарні в Харкові (відео)
В Управлінні патрульної поліції в Харківській області показали перші хвилини після удару авіабомб по Харкову ввечері 13 жовтня.
«Уночі російські війська завдали удару авіабомбою по території лікарні. Постраждали понад 50 пацієнтів, зруйновані та пошкоджені будівлі медзакладу та автівки. Наші патрульні негайно прибули на місце обстрілу та разом з іншими службами евакуювали людей із пошкодженої будівлі, супроводжували постраждалих до карет швидкої допомоги та надавали необхідну допомогу», – зазначили копи.
Вони закликають жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області
Нагадаємо, керовані авіабомби скинули на Харків ввечері 13 жовтня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни застосували для удару два КАБи. За даними мера Ігоря Терехова, «прильоти» були в Салтівському та Слобідському районах. Зокрема, під ударом була територія лікарні в Салтівському районі. Бомба влучила в господарчу будівлю поруч із корпусом, де перебували пацієнти. Вікна вилетіли, тож семеро людей отримали поранення склом. Ще в 50 пацієнтів – гостра реакція на стрес. За даними ДСНС, по місту пошкоджені триповерхова будівля медзакладу, одноповерховий гараж, цивільне підприємство та легкові автівки.
Новини за темою:
- Категорії: Репортаж, Харків; Теги: авиабомбы, лікарня, новини Харкова, патрульна поліція Харківської області;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Перші хвилини після авіаудару по лікарні в Харкові (відео)», то перегляньте більше у розділі Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2025 в 15:22;