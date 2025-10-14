Live
  • Вт 14.10.2025
  • Харків  +4°С
  • USD 41.61
  • EUR 48.13

Новини Харкова — головне за 14 жовтня: наслідки обстрілу міста

Події 08:14   14.10.2025
Вікторія Яковенко
Новини Харкова — головне за 14 жовтня: наслідки обстрілу міста Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:14

Скільки разів і де атакувала РФ на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 15 боїв у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Колодязного, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії супротивника у районах Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів в районах низки населених пунктів, серед яких – Ольгівка на Харківщині.

07:11

Правоохоронці уточнили, що загалом внаслідок ударів по Харкову постраждали 57 пацієнтів лікарні – 51 людина отримала гостру реакцію на стрес, ще шестеро – поранені уламками скла

«В результаті удару знищено гаражні бокси, пошкоджено 19 автомобілів, вибуховою хвилею вибито вікна та двері в одному з корпусів лікарні. Крім того, пошкоджено скління та двері у розташованому поблизу швейному цеху», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Фото: ГУНП в Харківській області

06:49

Щонайменше шестеро людей отримали поранення склом внаслідок ударів КАБами по Харкову ввечері 13 жовтня

«Також деякі пацієнти медичного закладу в Салтівському районі отримали гостру реакцію на стрес», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У ГУ ДСНС в Харківській області зазначили, що через обстріл в місті сталося дві пожежі.

«Одне з влучань зафіксоване по території лікарні у Салтівському районі міста. Частково зруйнована одноповерхова будівля гаража, пошкоджені триповерхова будівля медзакладу, будівля підприємства та легкові автомобілі», – розповіли рятувальники.

Нагадаємо, серія вибухів пролунала в Харкові близько 22:00 13 жовтня. За інформацією ХОВА, місто атакували КАБами. Мер Ігор Терехов повідомив про «прильоти» в Слобідському та Салтівському районах. Один з ударів припав по території медустанови. За даними керівництва міста, усіх 57-х пацієнтів перевели до іншого медзакладу. Без світла внаслідок обстрілу залишилися 30 тисяч абонентів.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Скільки разів і де атакувала РФ на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ
Скільки разів і де атакувала РФ на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ
14.10.2025, 08:10
Удари КАБами по Харкову: кількість поранених зросла (фото/відео наслідків)
Удари КАБами по Харкову: кількість поранених зросла (фото/відео наслідків)
14.10.2025, 07:08
Новини Харкова — головне за 14 жовтня: наслідки обстрілу міста
Новини Харкова — головне за 14 жовтня: наслідки обстрілу міста
14.10.2025, 08:14
Наслідки атаки КАБами: 30 тисяч без світла у Харкові – Терехов 📹(оновлено)
Наслідки атаки КАБами: 30 тисяч без світла у Харкові – Терехов 📹(оновлено)
13.10.2025, 23:58
Сьогодні 14 жовтня 2025 року: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 жовтня 2025 року: яке свято та день в історії
14.10.2025, 06:00
РФ намагається розширити «зону ураження»: ISW про удар FPV-дрона по Харкову
РФ намагається розширити «зону ураження»: ISW про удар FPV-дрона по Харкову
14.10.2025, 07:26

Новини за темою:

13.10.2025
Наслідки атаки КАБами: 30 тисяч без світла у Харкові – Терехов 📹(оновлено)
13.10.2025
Вибухи чути у Харкові: пропало світло, четверо постраждалих (оновлюється)
13.10.2025
30 обстрілів за тиждень: під ударом були чотири райони Харкова – Терехов
12.10.2025
У Харкові серія вибухів: зафіксували атаку російських БпЛА
12.10.2025
Вибух у Харкові: росіяни вдарили КАБом, є постраждалий


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне за 14 жовтня: наслідки обстрілу міста», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2025 в 08:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".