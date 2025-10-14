Новини Харкова — головне за 14 жовтня: наслідки обстрілу міста
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:14
Скільки разів і де атакувала РФ на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 15 боїв у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Колодязного, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії супротивника у районах Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів в районах низки населених пунктів, серед яких – Ольгівка на Харківщині.
07:11
Правоохоронці уточнили, що загалом внаслідок ударів по Харкову постраждали 57 пацієнтів лікарні – 51 людина отримала гостру реакцію на стрес, ще шестеро – поранені уламками скла
«В результаті удару знищено гаражні бокси, пошкоджено 19 автомобілів, вибуховою хвилею вибито вікна та двері в одному з корпусів лікарні. Крім того, пошкоджено скління та двері у розташованому поблизу швейному цеху», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
06:49
Щонайменше шестеро людей отримали поранення склом внаслідок ударів КАБами по Харкову ввечері 13 жовтня
«Також деякі пацієнти медичного закладу в Салтівському районі отримали гостру реакцію на стрес», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
У ГУ ДСНС в Харківській області зазначили, що через обстріл в місті сталося дві пожежі.
«Одне з влучань зафіксоване по території лікарні у Салтівському районі міста. Частково зруйнована одноповерхова будівля гаража, пошкоджені триповерхова будівля медзакладу, будівля підприємства та легкові автомобілі», – розповіли рятувальники.
Нагадаємо, серія вибухів пролунала в Харкові близько 22:00 13 жовтня. За інформацією ХОВА, місто атакували КАБами. Мер Ігор Терехов повідомив про «прильоти» в Слобідському та Салтівському районах. Один з ударів припав по території медустанови. За даними керівництва міста, усіх 57-х пацієнтів перевели до іншого медзакладу. Без світла внаслідок обстрілу залишилися 30 тисяч абонентів.
