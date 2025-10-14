Новости Харькова — главное за 14 октября: последствия обстрела города

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:14

Сколько раз и где атаковала РФ на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении произошло 15 боев в районах Волчанска, Каменки, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского, Колодезного, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Купянска, Петропавловки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз в районах ряда населенных пунктов, среди которых – Ольговка в Харьковской области.

07:11

Правоохранители уточнили, что в результате ударов по Харькову пострадали 57 пациентов больницы — 51 человек получил острую реакцию на стресс, еще шестеро — ранены обломками стекла

«В результате удара уничтожены гаражные боксы, повреждены 19 автомобилей, взрывной волной выбиты окна и двери в одном из корпусов больницы. Кроме того, повреждены остекление и двери в расположенном вблизи швейном цехе», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

06:49

По меньшей мере шесть человек получили ранения стеклом в результате ударов КАБами по Харькову вечером 13 октября

«Также некоторые пациенты медицинского учреждения в Салтовском районе получили острую реакцию на стресс», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что из-за обстрела в городе произошло два пожара.

«Одна из попаданий зафиксирована по территории больницы в Салтовском районе города. Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждены трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили», — рассказали спасатели.

<br />

Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове около 22:00 13 октября. По информации ХОВА, город атаковали КАБами. Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилетах» в Слободском и Салтовском районах. Один из ударов пришелся по территории медучреждения. По данным руководства города, всех 57 пациентов перевели в другой медучреждение. Без света в результате обстрела остались 30 тысяч абонентов.