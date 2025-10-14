Новости Харькова — главное за 14 октября: последствия обстрела города
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:14
Сколько раз и где атаковала РФ на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ
На Южно-Слобожанском направлении произошло 15 боев в районах Волчанска, Каменки, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского, Колодезного, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Купянска, Петропавловки и в направлении Куриловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз в районах ряда населенных пунктов, среди которых – Ольговка в Харьковской области.
07:11
Правоохранители уточнили, что в результате ударов по Харькову пострадали 57 пациентов больницы — 51 человек получил острую реакцию на стресс, еще шестеро — ранены обломками стекла
«В результате удара уничтожены гаражные боксы, повреждены 19 автомобилей, взрывной волной выбиты окна и двери в одном из корпусов больницы. Кроме того, повреждены остекление и двери в расположенном вблизи швейном цехе», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
06:49
По меньшей мере шесть человек получили ранения стеклом в результате ударов КАБами по Харькову вечером 13 октября
«Также некоторые пациенты медицинского учреждения в Салтовском районе получили острую реакцию на стресс», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что из-за обстрела в городе произошло два пожара.
«Одна из попаданий зафиксирована по территории больницы в Салтовском районе города. Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждены трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили», — рассказали спасатели.
Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове около 22:00 13 октября. По информации ХОВА, город атаковали КАБами. Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилетах» в Слободском и Салтовском районах. Один из ударов пришелся по территории медучреждения. По данным руководства города, всех 57 пациентов перевели в другой медучреждение. Без света в результате обстрела остались 30 тысяч абонентов.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, КАБ, новости Харькова, обстрел, Олег Синегубов, последствия, пострадавшие;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 14 октября: последствия обстрела города», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 октября 2025 в 08:14;