«Слишком ухоженный Харьков»: Терехов ответил на упреки и рассказал о бюджете

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, как в городе распределяют бюджет и хватает ли средств.

«Средств всегда не хватает. Так как разрушений много. Салтовка, жилые дома, подземные школы, бесплатный транспорт, помощь переселенцам, бесплатное питание людей, нуждающихся в нашей поддержке», — сказал городской голова в интервью «РБК-Украина».

Он отметил, что бюджет Харькова – это бюджет войны.

«Социальный, военный и частично восстановительный. За наши средства мы переоборудовали метрополитен под школы, построили первую подземную школу в Украине. Семь подземных школ уже работают. Еще три – на стадии строительства. Если придется – будем строить даже детсады под землей. Мы ремонтировали и после урагана, когда 2,5 тысячи деревьев вырвало с корнями, а 400 крыш сорвало. Без крика, без нареканий. Просто делали. Потому что Харьков – это наш город. Наша задача – сохранить здесь людей и жизнь. Чтобы наши воины возвращались в живой Харьков, а не в руины», — отметил мэр.

Он также добавил, что Харькову помогают и международные партнеры. В частности Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный Банк, структуры ООН, правительства Германии, Франции, Японии. Мэр подчеркивает: они вкладывают в тех, кому доверяют.

«И ни один евро или доллар не идет «на показуху». Все реализуемые программы или те, которые находятся в процессе реализации, имеют четкое назначение и прозрачную отчетность. Иногда нам упрекают, что Харьков «слишком ухоженный», что мы, мол, тратим ресурсы не туда. Но я всегда говорю: чистота и порядок не противоречат войне – они являются ее обратной стороной. Мы создаем условия, в которых живут семьи военных, куда возвращаются наши защитники. Поэтому когда я говорю, что мы поддерживаем армию — это не только материальные ресурсы и деньги, которые, кстати, мы перечисляем нашим военным. Это о создании среды, за которую воины воюют и отдают дороже всего. Мы помогаем фронту, ремонтируем энергетику, поддерживаем коммунальные службы, делаем город чистым и достойным. Это не разные истории, это одна общая цель», — объяснил Терехов.

По данным мэра, город с начала полномасштабной войны направил более 1,4 млрд грн на нужды обороны.