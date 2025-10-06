Срочная сессия горсовета 6 октября: на что в Харькове выделили больше денег
Сегодня, 6 октября, в Харькове прошла внеочередная сессия горсовета. Депутаты внесли изменения в бюджет на 2025 год, сообщили в пресс-службе мэрии.
Как объяснили в департаменте бюджета и финансов, решение приняли из-за предоставления Европейским банком реконструкции и развития второго транша кредита. Согласно договору эти средства направят на выплату заработной платы работникам КП «Харьковские тепловые сети», КП «Харьковский метрополитен», КП «Салтовское депо» и КП «Троллейбусное депо №2».
Кроме этого, добавляют в горсовете, город получил субвенцию на питание школьников в сумме 24,6 млн. грн.
За счет перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений были увеличены расходы на:
- текущий ремонт по устранению аварий в многоквартирных жилых домах – на 188,1 млн грн;
- текущий и капитальный ремонт дорог – на 150 млн грн;
- приобретение автобусов – на 130 млн грн.
Напомним, о том, что депутаты Харьковского горсовета соберутся 6 октября, в пресс-службе мэрии сообщили 5 числа. В повестке дня только два вопроса: о внесении изменений в городской бюджет Харькова и «Разное».
Отметим, изменения в бюджет Харькова вносили чуть более недели назад — 25 сентября. Тогда город получил субвенции из госбюджета, в частности — на зарплаты учителям. Также увеличивали расходы на подготовку к зиме, в том числе — строительство когенерационных установок.
Дата публикации материала: 6 октября 2025 в 13:04
