Срочная сессия горсовета 6 октября: на что в Харькове выделили больше денег

Сегодня, 6 октября, в Харькове прошла внеочередная сессия горсовета. Депутаты внесли изменения в бюджет на 2025 год, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как объяснили в департаменте бюджета и финансов, решение приняли из-за предоставления Европейским банком реконструкции и развития второго транша кредита. Согласно договору эти средства направят на выплату заработной платы работникам КП «Харьковские тепловые сети», КП «Харьковский метрополитен», КП «Салтовское депо» и КП «Троллейбусное депо №2».

Кроме этого, добавляют в горсовете, город получил субвенцию на питание школьников в сумме 24,6 млн. грн.

За счет перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений были увеличены расходы на:

текущий ремонт по устранению аварий в многоквартирных жилых домах – на 188,1 млн грн;

текущий и капитальный ремонт дорог – на 150 млн грн;

приобретение автобусов – на 130 млн грн.

Напомним, о том, что депутаты Харьковского горсовета соберутся 6 октября, в пресс-службе мэрии сообщили 5 числа. В повестке дня только два вопроса: о внесении изменений в городской бюджет Харькова и «Разное».

Отметим, изменения в бюджет Харькова вносили чуть более недели назад — 25 сентября. Тогда город получил субвенции из госбюджета, в частности — на зарплаты учителям. Также увеличивали расходы на подготовку к зиме, в том числе — строительство когенерационных установок.