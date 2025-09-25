В бюджет Харькова внесли изменения: больше денег – тепловым сетям

25 сентября депутаты Харьковского горсовета во время сессии внесли изменения в бюджет города на 2025 год, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Это обусловлено предоставлением Харькову межбюджетных трансфертов. Так, город получил субвенцию на осуществление доплат педагогическим работникам заведений общего среднего образования в сумме 126,8 млн грн, а также субвенцию на улучшение качества горячего питания и финансирование питания учащихся начальных классов — 1,3 млн грн», — отметили в горсовете.

Поэтому увеличили расходы на:

строительство когенерационных установок КП «Харьковские тепловые сети» – на 100 млн грн;

реконструкцию тепловых сетей – на 20 млн грн;

ремонт и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения – на 39,8 млн грн.

Напомним, также на сессии Харьковского горсовета до конца 2025 продлили мораторий на все местные налоги для бизнеса в городе. Мэр Игорь Терехов напомнил, что Харьков – единственный город в Украине, где действует такое решение. Он добавил, что сейчас вместе с коллегами из других прифронтовых громад уже формируют перечень новых предложений в парламент, правительство, профильное министерство, чтобы направить больше поддержки для бизнеса, который работает в непосредственной близости от боевых действий.

Кроме того, во время сессии Терехов сообщил, что для восстановления поврежденных объектов в Харькове смогли сэкономить более 72 млн грн.