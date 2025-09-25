Live
До бюджету Харкова внесли зміни: більше коштів – тепловим мережам

Суспільство 16:41   25.09.2025
Вікторія Яковенко
До бюджету Харкова внесли зміни: більше коштів – тепловим мережам Фото: Харківська міськрада

25 вересня депутати Харківської міськради ради під час сесії внесли зміни до бюджету міста на 2025 рік, повідомили у пресслужбі мерії.

«Це обумовлено наданням Харкову міжбюджетних трансфертів. Так, місто отримало субвенцію на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 126,8 млн грн, а також субвенцію на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів – 1,3 млн грн», – зазначили у міськраді.

Тож збільшили видатки на:

  • будівництво когенераційних установок КП «Харківські теплові мережі» – на 100 млн грн;
  • реконструкцію теплових мереж – на 20 млн грн;
  • ремонт та реконструкцію об’єктів водопостачання та водовідведення – на 39,8 млн грн.

Нагадаємо, також на сесії Харківської міськради до кінця 2025 року продовжили мораторій на всі місцеві податки для бізнесу в місті. Мер Ігор Терехов нагадав, що Харків – єдине місто в Україні, де діє таке рішення. Він додав, що наразі разом із колегами з інших прифронтових громад вже формують перелік нових пропозицій до парламенту, Уряду, профільного міністерства, аби спрямувати більше підтримки для бізнесу, який працює у безпосередній близькості від бойових дій.

Крім цього, під час сесії Терехов повідомив, що для відновлення пошкоджених об’єктів у Харкові змогли зекономити понад 72 млн грн.

Автор: Вікторія Яковенко
