Бізнес у Харкові не платитиме місцеві податки до кінця 2025-го – Терехов

Мораторій на всі місцеві податки для бізнесу в Харкові пролонгували до кінця 2025 року, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він нагадав, що Харків – єдине місто в Україні, де діє таке рішення.

«Під час дії цього рішення жоден підприємець міста не сплачує податок на нерухомість, плату за землю, а ФОПи 4-ї групи звільнені від єдиного податку. Я часто чую від багатьох наших бізнесів, що заощаджені кошти реально допомагають триматися на плаву, закривати найнеобхідніші витрати, виплачувати зарплати й зберігати робочі місця», – зазначив міський голова.

Він додав, що наразі разом із колегами з інших прифронтових громад вже формують перелік нових пропозицій до парламенту, Уряду, профільного міністерства, аби спрямувати більше підтримки для бізнесу, який працює у безпосередній близькості від бойових дій.

Нагадаємо, у Харкові фізичні, юридичні особи та ФОП отримали пільги зі сплати податків за землю та нерухомість з квітня 2024 року. Мер Харкова Ігор Терехов тоді повідомляв, що надані пільги призведуть до втрати близько 1 млрд грн із міського бюджету. Відтоді це рішення продовжують на сесіях міськради.