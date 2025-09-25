Бізнес у Харкові не платитиме місцеві податки до кінця 2025-го – Терехов
Мораторій на всі місцеві податки для бізнесу в Харкові пролонгували до кінця 2025 року, повідомив мер міста Ігор Терехов.
Він нагадав, що Харків – єдине місто в Україні, де діє таке рішення.
«Під час дії цього рішення жоден підприємець міста не сплачує податок на нерухомість, плату за землю, а ФОПи 4-ї групи звільнені від єдиного податку. Я часто чую від багатьох наших бізнесів, що заощаджені кошти реально допомагають триматися на плаву, закривати найнеобхідніші витрати, виплачувати зарплати й зберігати робочі місця», – зазначив міський голова.
Він додав, що наразі разом із колегами з інших прифронтових громад вже формують перелік нових пропозицій до парламенту, Уряду, профільного міністерства, аби спрямувати більше підтримки для бізнесу, який працює у безпосередній близькості від бойових дій.
Нагадаємо, у Харкові фізичні, юридичні особи та ФОП отримали пільги зі сплати податків за землю та нерухомість з квітня 2024 року. Мер Харкова Ігор Терехов тоді повідомляв, що надані пільги призведуть до втрати близько 1 млрд грн із міського бюджету. Відтоді це рішення продовжують на сесіях міськради.
Читайте також: Терехов скликає депутатів на позачергову сесію – у чому терміновість
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, бізнес, новини Харкова, податки;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Бізнес у Харкові не платитиме місцеві податки до кінця 2025-го – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2025 в 14:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мораторій на всі місцеві податки для бізнесу в Харкові пролонгували до кінця 2025 року, повідомив мер міста Ігор Терехов.".