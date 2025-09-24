Терехов скликає депутатів на позачергову сесію – у чому терміновість

Позачергову сесію Харківської міської ради проведуть завтра, 25 вересня, передають у пресслужбі мерії.

Сесію проведуть вже традиційно в онлайн-режимі. Початок запланований на 12:00.

Планується, що депутати розглянуть десять запитань. Також у порядку денному вказаний розділ “Різне”.

Серед основних запланованих питань – бюджетні, продовження дії пільг із місцевих податків, внесення змін до різних проєктів та програм, а також питання про об’єкти комунальної власності.

З повним переліком питань можна ознайомитись за посиланням.