Терехов скликає депутатів на позачергову сесію – у чому терміновість

Суспільство 11:53   24.09.2025
Позачергову сесію Харківської міської ради проведуть завтра, 25 вересня, передають у пресслужбі мерії.

Сесію проведуть вже традиційно в онлайн-режимі. Початок запланований на 12:00.

Планується, що депутати розглянуть десять запитань. Також у порядку денному вказаний розділ “Різне”.

Серед основних запланованих питань – бюджетні, продовження дії пільг із місцевих податків, внесення змін до різних проєктів та програм, а також питання про об’єкти комунальної власності.

З повним переліком питань можна ознайомитись за посиланням.

