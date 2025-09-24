Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность

Внеочередную сессию Харьковского городского совета проведут завтра, 25 сентября, передают в пресс-службе мэрии.

Сессию проведут уже традиционно в онлайн-режиме. Начало запланировано на 12:00.

Планируется, что депутаты рассмотрят десять вопросов. Также в повестке указан раздел «Разное».

Среди основных запланированных вопросов – бюджетные, продление действия льгот с местных налогов, внесение изменений в различные проекты и программы, а также вопросы об объектах коммунальной собственности.

С полным списком вопросов можно ознакомиться по ссылке.