В Харьковском облсовете – три новых депутата: что о них известно

В Харьковском областном совете появились три новых депутата. Об этом сообщили на сессии накануне, 19 марта.

«Так, 24 декабря 2025, 23 января и 6 марта 2026 состоялось три заседания Харьковской областной территориальной избирательной комиссии. По их результатам приняли три Постановления о признании избранными и зарегистрированными депутатов Харьковского областного совета», — информирует облсовет.

Новоизбранные депутаты:

Третьякова Анастасия Александровна — от партии «Блок Светличной «Разом!»;

Коваль Наталья Валерьевна — от партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков!»;

Детюк Карина Борисовна — от партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков!».

По данным движения «Честно», Коваль — совладелица фермерского хозяйства «Юпитер» в селе Хотомля, Детюк — заместитель директора КУ «Харьковский зоопарк». А областной центр онкологии информирует, что Анастасия Третьякова – врач по лучевой терапии.

Напомним, во время сессии Харьковского облсовета депутаты хотели переименовать кинотеатр «Боммер». Однако вопрос сняли с повестки дня и отправили на доработку, информировала депутат Галина Куц.