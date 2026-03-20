В Харьковском облсовете – три новых депутата: что о них известно
В Харьковском областном совете появились три новых депутата. Об этом сообщили на сессии накануне, 19 марта.
«Так, 24 декабря 2025, 23 января и 6 марта 2026 состоялось три заседания Харьковской областной территориальной избирательной комиссии. По их результатам приняли три Постановления о признании избранными и зарегистрированными депутатов Харьковского областного совета», — информирует облсовет.
Новоизбранные депутаты:
- Третьякова Анастасия Александровна — от партии «Блок Светличной «Разом!»;
- Коваль Наталья Валерьевна — от партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков!»;
- Детюк Карина Борисовна — от партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков!».
По данным движения «Честно», Коваль — совладелица фермерского хозяйства «Юпитер» в селе Хотомля, Детюк — заместитель директора КУ «Харьковский зоопарк». А областной центр онкологии информирует, что Анастасия Третьякова – врач по лучевой терапии.
Напомним, во время сессии Харьковского облсовета депутаты хотели переименовать кинотеатр «Боммер». Однако вопрос сняли с повестки дня и отправили на доработку, информировала депутат Галина Куц.
Категории: Общество, Харьков; Теги: депутати, депутаты, областной совет, харьковщина;
Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 12:47;