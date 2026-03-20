В Харьковском облсовете – три новых депутата: что о них известно

Общество 12:47   20.03.2026
Виктория Яковенко
В Харьковском областном совете появились три новых депутата. Об этом сообщили на сессии накануне, 19 марта.

«Так, 24 декабря 2025, 23 января и 6 марта 2026 состоялось три заседания Харьковской областной территориальной избирательной комиссии. По их результатам приняли три Постановления о признании избранными и зарегистрированными депутатов Харьковского областного совета», — информирует облсовет.

Новоизбранные депутаты:

  • Третьякова Анастасия Александровна — от партии «Блок Светличной «Разом!»;
  • Коваль Наталья Валерьевна — от партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков!»;
  • Детюк Карина Борисовна — от партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков!».

По данным движения «Честно», Коваль — совладелица фермерского хозяйства «Юпитер» в селе Хотомля, Детюк — заместитель директора КУ «Харьковский зоопарк». А областной центр онкологии информирует, что Анастасия Третьякова – врач по лучевой терапии.

Напомним, во время сессии Харьковского облсовета депутаты хотели переименовать кинотеатр «Боммер». Однако вопрос сняли с повестки дня и отправили на доработку, информировала депутат Галина Куц.

Читайте также: Более 1380 обстрелов Харьковщины зафиксировали с начала года: статистика НПУ

Популярно
Сегодня 20 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 марта 2026: какой праздник и день в истории
20.03.2026, 06:00
Взрыв в Харькове: Терехов рассказал, куда «прилетело»
Взрыв в Харькове: Терехов рассказал, куда «прилетело»
20.03.2026, 00:18
Экс-работник ТЦК, избивший учителя в Харькове, пытался обжаловать приговор
Экс-работник ТЦК, избивший учителя в Харькове, пытался обжаловать приговор
20.03.2026, 10:33
Новости Харькова — главное 20 марта: что на фронте, декларация Терехова
Новости Харькова — главное 20 марта: что на фронте, декларация Терехова
20.03.2026, 13:40
РФ захватила Александровку на Харьковщине? Что говорят в ISW
РФ захватила Александровку на Харьковщине? Что говорят в ISW
19.03.2026, 09:28
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
20.03.2026, 13:37

Новости по теме:

14.01.2026
Сколько подозреваемая во взяточничестве обещала депутатам за голосование в ВР
19.11.2025
Официально: из Харьковского горсовета ушли два депутата
06.10.2025
Срочная сессия горсовета 6 октября: на что в Харькове выделили больше денег
24.09.2025
Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность
07.08.2025
146 млн грн – на помощь военным: в бюджет Харькова внесли изменения


Если вам интересна новость: «В Харьковском облсовете – три новых депутата: что о них известно», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 12:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском областном совете появились три новых депутата. Об этом сообщили на сессии накануне, 19 марта.".