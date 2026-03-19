Кинотеатр «Боммер» в Харькове хотели переименовать депутаты облсовета
Сегодня, 19 марта, проходит сессия областного совета. Один из вопросов, который должны были рассмотреть депутаты, — переименование кинотеатра «Боммер».
«Взяла я слово, чтобы снять с повестки дня вопрос, в котором планировалось переименование кинотеатра «Боммер». В управлении кинотеатра происходят организационные изменения. И получилось так, что эти изменения управленческой структуры вклинились даже в название кинотеатра. В проекте предлагалось такое название: “КИНОТЕАТР “БОММЕР” – ХАРЬКОВСКАЯ КИНОКОМИССИЯ. Но это же известный исторический бренд”, — пишет депутат облсовета Галина Куц в Facebook.
Она отметила, что вопрос сняли с повестки дня и отправили на доработку.
Справка. Ранее в ХОВА сообщали, что кинотеатр «Боммер» – старейший действующий кинотеатр в Восточной Европе. Был основан французами братьями Боммерами и открыт в 1908 году. Стал на тот момент первым, что был построен по специальному проекту – для кинопоказов. Показы фильмов проходили здесь даже в годы Второй Мировой войны.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Боммер, кинотеатр, новости Харькова, областной совет, сесія, сессия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Кинотеатр «Боммер» в Харькове хотели переименовать депутаты облсовета», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
19 марта 2026 в 12:10