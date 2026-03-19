Кинотеатр «Боммер» в Харькове хотели переименовать депутаты облсовета

Общество 12:10   19.03.2026
Виктория Яковенко
Сегодня, 19 марта, проходит сессия областного совета. Один из вопросов, который должны были рассмотреть депутаты, — переименование кинотеатра «Боммер».

«Взяла я слово, чтобы снять с повестки дня вопрос, в котором планировалось переименование кинотеатра «Боммер». В управлении кинотеатра происходят организационные изменения. И получилось так, что эти изменения управленческой структуры вклинились даже в название кинотеатра. В проекте предлагалось такое название: “КИНОТЕАТР “БОММЕР” – ХАРЬКОВСКАЯ КИНОКОМИССИЯ. Но это же известный исторический бренд”, — пишет депутат облсовета Галина Куц в Facebook.

Она отметила, что вопрос сняли с повестки дня и отправили на доработку.

Справка. Ранее в ХОВА сообщали, что кинотеатр «Боммер» – старейший действующий кинотеатр в Восточной Европе. Был основан французами братьями Боммерами и открыт в 1908 году. Стал на тот момент первым, что был построен по специальному проекту – для кинопоказов. Показы фильмов проходили здесь даже в годы Второй Мировой войны.

Читайте также: Как сейчас выглядит дом, где погибла юная художница Ника Кожушко

РФ захватили Александровку на Харьковщине? Что говорят в ISW
РФ захватили Александровку на Харьковщине? Что говорят в ISW
19.03.2026, 09:28
Новости Харькова — главное 19 марта: обстрелы продолжаются, враг атакует
Новости Харькова — главное 19 марта: обстрелы продолжаются, враг атакует
19.03.2026, 08:52
На «Интерсити» из Киева в Харьков больше не доехать? Объяснение УЗ, надолго ли
На «Интерсити» из Киева в Харьков больше не доехать? Объяснение УЗ, надолго ли
18.03.2026, 12:22
Стало известно, какой срок грозит судье, сбившей двоих детей в Харькове
Стало известно, какой срок грозит судье, сбившей двоих детей в Харькове
19.03.2026, 10:37
«Мы помогаем»: Терехов прокомментировал установку антидроновых сеток
«Мы помогаем»: Терехов прокомментировал установку антидроновых сеток
19.03.2026, 11:02
Кинотеатр «Боммер» в Харькове хотели переименовать депутаты облсовета
Кинотеатр «Боммер» в Харькове хотели переименовать депутаты облсовета
19.03.2026, 12:10

Новости по теме:

03.07.2019
Харьковчан приглашают на выставку «Архитектурные впечатления»
25.06.2019
Харьковчан приглашают на премьеру документальной драмы «Біль, що не минає»
11.09.2018
Харьковчанам покажут «Светлое кино»
05.07.2018
В Харькове покажут фильм «Невидимый батальон» (видео)
19.04.2018
В Харькове пройдет фестиваль «светлого» кино


