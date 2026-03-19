Кинотеатр «Боммер» в Харькове хотели переименовать депутаты облсовета

Сегодня, 19 марта, проходит сессия областного совета. Один из вопросов, который должны были рассмотреть депутаты, — переименование кинотеатра «Боммер».

«Взяла я слово, чтобы снять с повестки дня вопрос, в котором планировалось переименование кинотеатра «Боммер». В управлении кинотеатра происходят организационные изменения. И получилось так, что эти изменения управленческой структуры вклинились даже в название кинотеатра. В проекте предлагалось такое название: “КИНОТЕАТР “БОММЕР” – ХАРЬКОВСКАЯ КИНОКОМИССИЯ. Но это же известный исторический бренд”, — пишет депутат облсовета Галина Куц в Facebook.

Она отметила, что вопрос сняли с повестки дня и отправили на доработку.

Справка. Ранее в ХОВА сообщали, что кинотеатр «Боммер» – старейший действующий кинотеатр в Восточной Европе. Был основан французами братьями Боммерами и открыт в 1908 году. Стал на тот момент первым, что был построен по специальному проекту – для кинопоказов. Показы фильмов проходили здесь даже в годы Второй Мировой войны.