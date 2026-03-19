Как сейчас выглядит дом, где погибла юная художница Ника Кожушко

МГ «Объектив» побывала возле дома, который 30 августа 2024 года обстреляли россияне. Именно в этой 12-этажке в Индустриальном районе погибла юная художница Ника Кожушко.

В тот день враг атаковал сразу пять локаций в четырех районах Харькова. Позже в Харьковской областной прокуратуре констатируют: количество пострадавших в городе 30 августа достигло 99.

В Немышлянском районе удар пришелся по местному бульвару – там прямо на детской площадке погибла 14-летняя девочка. Кроме того, попадания КАБов пришлись по Слободскому району, где также были раненые и поврежденные дома, и по центру – по Киевскому району. Там возник пожар на территории спорткомплекса НТУ «ХПИ» — пылало футбольное поле. В этот день погибли: 14-летний ребенок, девушка 18 лет (Ника Кожушко), мужчина 74 лет, женщины 73 и 71 года и 49-летний мужчина. Среди раненых было 22 ребенка (16 в возрасте от 1 до 14 лет и шесть – в возрасте от 15 до 17 лет). Еще один КАБ попал в жилую 12-этажку в Индустриальном районе. Один из подъездов дома существенно разрушился, начался пожар. Именно там было самое большое количество погибших и раненых.

Позже в Харьковском горсовете сообщили, что после «прилета» провели детальное инструментальное обследование. Результаты подтвердили, что часть здания, один из подъездов, находится в аварийном состоянии и подлежит демонтажу. В других семи подъездах запланированы аварийно-восстановительные работы, в том числе капремонт. Разработка проекта находится на завершающем этапе, писали в мэрии в августе 2025 года.

На данный момент поврежденная многоэтажка выглядит следующим образом, передает корреспондент МГ «Объектив».

Тем временем мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что на данный момент в Харькове насчитывают почти 13 тысяч поврежденных зданий. Из них 9,5 тысяч – это жилые дома.

«За эти четыре года нам удалось восстановить, отстроить 3 800 домов. Мы не останавливаемся, мы работаем дальше по восстановлению, потому что прекрасно понимаем: если будет восстановление, будут люди, будут возвращаться люди. Мы не останавливаемся, как я уже сказал, будем восстанавливать поврежденные дома. Это, в основном, многоэтажные жилые дома. Что касается того, сколько же домов будет снесено, то на сегодняшний день у нас есть 42 дома, которые будут снесены. Частично мы уже приступили к этой работе, потому что их невозможно восстановить, отстроить, и люди получают сертификаты и покупают себя жилье», – отметил мэр.