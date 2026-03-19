Який зараз має вигляд будинок, де загинула юна художниця Ніка Кожушко

МГ “Об’єктив” побувала біля будинку, який 30 серпня 2024 року обстріляли росіяни. Саме у цій 12-поверхівці в Індустріальному районі загинула юна художниця Ніка Кожушко.

Того дня ворог атакував одразу п’ять локацій у чотирьох районах Харкова. Пізніше в Харківській обласній прокуратурі констатують: кількість постраждалих у місті 30 серпня сягнула 99 .

У Немишлянському районі удар припав по місцевому бульвару – там просто на дитячому майданчику загинула 14-річна дівчинка. Крім того, влуччання КАБів були по Слобідському району, де також були поранені та пошкоджені будинки, і по центру – по Київському району. Там виникла пожежа на території спорткомплексу НТУ «ХПІ» — палало футбольне поле. Цього дня загинули: 14-річна дитина, дівчина 18 років (Ніка Кожушко), чоловік 74 років, жінки 73 та 71 роки та 49-річний чоловік. Серед поранених було 22 дитини (16 віком від 1 до 14 років і шість – віком від 15 до 17 років). Ще один КАБ влучив у житлову 12-поверхівку в Індустріальному районі . Один із під’їздів будинку суттєво зруйнувався, почалася пожежа. Саме там була найбільша кількість загиблих та поранених.

Пізніше у Харківській міськраді повідомили, що після «прильоту» провели детальне інструментальне обстеження. Результати підтвердили, що частина будівлі, один із під’їздів, перебуває в аварійному стані та підлягає демонтажу. В інших семи під’їздах заплановані аварійно-відновлювальні роботи, у тому числі капремонт. Розробка проєкту знаходиться на завершальному етапі, писали у мерії у серпні 2025 року.

Наразі пошкоджена багатоповерхівка виглядає так, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

Тим часом мер Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що наразі в Харкові налічують майже 13 тисяч пошкоджених будівель. З них 9,5 тисячі – це житлові будинки.

“За ці чотири роки, нам вдалося відновити, відбудувати 3 800 будинків. Ми не зупиняємося, ми працюємо далі щодо відновлення, бо чудово розуміло: якщо буде відновлення, будуть люди, будуть повертатися люди. Ми не зупиняємось, як я вже сказав, будемо відбудовувати і будемо відновлювати будинки, які пошкоджені. Це в основному багатоповерхові житлові будинки. Що стосується того, скільки ж будинків буде знесено, то на сьогоднішній день ми маємо 42 будинки, які будуть знесені, частково вже ми приступили до цієї роботи, бо їх неможливо відновити, відбудувати, і люди отримують сертифікати і купують себе житло”, – зазначив мер.