Відео наслідків удару по 12-поверхівці в Харкові: в місті вже 4 загиблих

Відео з місця “прильоту” в Харкові опублікував голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що відомо вже про трьох загиблих у цьому будинку – в Індустріальному районі. Також інший російський КАБ убив дитину на дитячому майданчику в Немишлянському районі.

Нагадаємо, кілька вибухів пролунало у Харкові після 15:18. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що один із “прильотів” припав по центральній частині міста. Пізніше він уточнив, що в центрі обійшлося без жертв. Проте КАБ прилетів по 12-поверхівці в Індустріальному районі. Будинок частково зруйнований та горить, є загиблі та поранені. Також “приліт” був у Немишлянському районі – загинула дівчинка на дитячому майданчику.