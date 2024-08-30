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Відео наслідків удару по 12-поверхівці в Харкові: в місті вже 4 загиблих

Події 16:17   30.08.2024
Оксана Горун
Відео наслідків удару по 12-поверхівці в Харкові: в місті вже 4 загиблих Скриншот із відео в телеграмі Андрія Єрмака

Відео з місця “прильоту” в Харкові опублікував голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що відомо вже про трьох загиблих у цьому будинку – в Індустріальному районі. Також інший російський КАБ убив дитину на дитячому майданчику в Немишлянському районі.

Нагадаємо, кілька вибухів  пролунало  у Харкові після 15:18. Мер Харкова Ігор Терехов  повідомив, що один із “прильотів” припав по центральній частині міста. Пізніше він уточнив, що в центрі обійшлося без жертв. Проте КАБ прилетів по 12-поверхівці в Індустріальному районі. Будинок частково зруйнований та горить, є загиблі та поранені. Також “приліт” був у Немишлянському районі – загинула дівчинка на дитячому майданчику.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 16:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео з місця “прильоту” в Харкові опублікував голова Офісу президента України Андрій Єрмак".