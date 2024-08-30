КАБ ударив по дитячому майданчику в Харкові: загинула дитина, є ще загиблі

Мер Ігор Терехов повідомив, що армія РФ вбила щонайменше трьох осіб і ще трьох поранила в Харкові 30 серпня.

“У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені. В Індустріальному районі у палаючій багатоповерхівці вже двоє загиблих“, – написав мер.

Нагадаємо, кілька вибухів пролунало в Харкові після 15:18. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що один із “прильотів” припав по центральній частині міста. Пізніше він уточнив, що в центрі обійшлося без жертв. Проте КАБ прилетів по 12-поверхівці в Індустріальному районі. Будинок частково зруйнований. Також попередньо “приліт” був у Немишлянському районі.