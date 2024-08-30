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Один із «прильотів» – по цивільній інфраструктурі в центрі Харкова – Терехов

Події 15:34   30.08.2024
Олена Нагорна
Один із «прильотів» – по цивільній інфраструктурі в центрі Харкова – Терехов

Про влучання одного з ворожих КАБів по цивільній інфраструктурі в центральній частині Харкова повідомляє мер Ігор Терехов.

“Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється”, – пише мер.

Нагадаємо, кілька вибухів пролунало у Харкові після 15:18. Терехов підтвердив, що місто під ударом російських КАБів.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 15:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про влучання одного з ворожих КАБів по цивільній інфраструктурі в центральній частині Харкова повідомляє мер Ігор Терехов.".