Один із «прильотів» – по цивільній інфраструктурі в центрі Харкова – Терехов
Про влучання одного з ворожих КАБів по цивільній інфраструктурі в центральній частині Харкова повідомляє мер Ігор Терехов.
“Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється”, – пише мер.
Нагадаємо, кілька вибухів пролунало у Харкові після 15:18. Терехов підтвердив, що місто під ударом російських КАБів.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибух, КАБ, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Один із «прильотів» – по цивільній інфраструктурі в центрі Харкова – Терехов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 15:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про влучання одного з ворожих КАБів по цивільній інфраструктурі в центральній частині Харкова повідомляє мер Ігор Терехов.".