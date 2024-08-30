Один из «прилетов» — по гражданской инфраструктуре в центре Харькова — Терехов

О попадании одного из вражеских КАБов по гражданской инфраструктуре в центральной части Харькова сообщает мэр Игорь Терехов.

«Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — пишет мэр.

Напомним, несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18. Терехов подтвердил, что город под ударом российских КАБов.