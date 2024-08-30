Один из «прилетов» — по гражданской инфраструктуре в центре Харькова — Терехов
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О попадании одного из вражеских КАБов по гражданской инфраструктуре в центральной части Харькова сообщает мэр Игорь Терехов.
«Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — пишет мэр.
Напомним, несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18. Терехов подтвердил, что город под ударом российских КАБов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, КАБ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 15:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О попадании одного из вражеских КАБов по гражданской инфраструктуре в центральной части Харькова сообщает мэр Игорь Терехов.".