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В Харькове гремят взрывы: Терехов подтверждает вражеский удар КАБами

Происшествия 15:23   30.08.2024
Елена Нагорная
В Харькове гремят взрывы: Терехов подтверждает вражеский удар КАБами

Несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18.

Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город под ударом российских КАБов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов призывает быть в укрытиях.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 15:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18.".