В Харькове гремят взрывы: Терехов подтверждает вражеский удар КАБами
Несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18.
Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город под ударом российских КАБов.
Начальник ХОВА Олег Синегубов призывает быть в укрытиях.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, Олег Синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 15:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18.".