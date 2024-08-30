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Активизировалось Харьковское направление: Генштаб сообщил про восемь боев

Происшествия 08:28   30.08.2024
Оксана Горун
Активизировалось Харьковское направление: Генштаб сообщил про восемь боев Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 30 августа проинформировал о ситуации на фронте на Харьковщине и авиаударах по региону.

Уже третьи сутки россияне активно штурмуют на Купянском направлении — зафиксировали 25 боев.

«Силы обороны отражали атаки врага в районах Синьковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Лозовой», — сообщил Генштаб.

Также оккупанты «оживились» на Харьковском направлении. Если ранее ГШ сообщал о двух-трех боях за сутки, то за минувшие их было восемь — в районах Липцев и Волчанска.

«Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Загрызово, Лиман Первый Харьковской области», — уточнили в сводке.

Генштаб проинформировал о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 08:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 30 августа проинформировал о ситуации на фронте на Харьковщине и авиаударах по региону".