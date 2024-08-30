Активизировалось Харьковское направление: Генштаб сообщил про восемь боев
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в утренней сводке 30 августа проинформировал о ситуации на фронте на Харьковщине и авиаударах по региону.
Уже третьи сутки россияне активно штурмуют на Купянском направлении — зафиксировали 25 боев.
«Силы обороны отражали атаки врага в районах Синьковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Лозовой», — сообщил Генштаб.
Также оккупанты «оживились» на Харьковском направлении. Если ранее ГШ сообщал о двух-трех боях за сутки, то за минувшие их было восемь — в районах Липцев и Волчанска.
«Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Загрызово, Лиман Первый Харьковской области», — уточнили в сводке.
Генштаб проинформировал о потерях врага.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 08:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 30 августа проинформировал о ситуации на фронте на Харьковщине и авиаударах по региону".