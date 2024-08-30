Активизировалось Харьковское направление: Генштаб сообщил про восемь боев

Генштаб ВСУ в утренней сводке 30 августа проинформировал о ситуации на фронте на Харьковщине и авиаударах по региону.

Уже третьи сутки россияне активно штурмуют на Купянском направлении — зафиксировали 25 боев.

«Силы обороны отражали атаки врага в районах Синьковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Лозовой», — сообщил Генштаб.

Также оккупанты «оживились» на Харьковском направлении. Если ранее ГШ сообщал о двух-трех боях за сутки, то за минувшие их было восемь — в районах Липцев и Волчанска.

«Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Загрызово, Лиман Первый Харьковской области», — уточнили в сводке.

Генштаб проинформировал о потерях врага.