ISW: ВС РФ продвинулись под Купянском

Институт изучения войны (ISW) проинформировал: оккупанты заявляют о захвате Синьковки и Стельмаховки, а также продвижении в районе Песчаного и Табаевки. Большая часть этих заявлений не имеет подтверждений, но не все.

«Российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Купянска и, как сообщается, захватили Синьковку на фоне продолжающихся боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 29 августа. Геолоцированные кадры, опубликованные 29 августа, указывают на то, что российские войска продвинулись в центр Синьковки. Российские источники утверждали, что российские войска захватили Синьковку, а Министерство обороны России утверждало, что российские войска захватили Стельмаховку. Связанный с Кремлем российский военный блогер также утверждал, что российские войска продвинулись к юго-востоку от Купянска в районе Песчаного и Табаевки. Однако ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений», — прокомментировали в Институте изучения войны (ISW).

Таким образом визуально подтверждено только появление военных РФ в центре Синьковки. Эти кадры, на которых россияне втыкают свой флаг посреди руин разрушенного ими населенного пункта, в течение дня 29 августа активно «разгоняли» российские пропагандисты. Впрочем, украинские аналитики не склонны «засчитывать» врагу эту победу.

«Россиянам дали срочный приказ – показать успехи на всех участках фронта. Поэтому в село пробилась группа противника, которую банально «провтыкали». Они вывесили флаг и сняли видео этого процесса. Попробует ли враг закрепиться – покажет время», — отметили авторы карты «DeepState».

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На утро 30 августа на этой карте не обозначена оккупация врагом Синьковки.

По данным ISW, бои в течение суток шли в районах Синьковки, Стельмаховки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Кругляковки. На Харьковском направлении бои продолжались в районе Волчанска и Липцев, продвижений у врага не было.