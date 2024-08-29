Флаг РФ установили россияне над селом Синьковка на Харьковщине — DeepState

Несмотря на это, село Синьковка по сей день остается под контролем Сил Обороны Украины, сообщил канал основательной аналитики DeepState.

«Россиянам дали срочный приказ – показать успехи на всех участках фронта. Поэтому в село пробилась группа противника, которую банально протыкали. Они вывесили флаг и сняли видео этого процесса. Попробует ли враг закрепиться – покажет время», — сообщил DeepState.