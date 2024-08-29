Флаг РФ установили россияне над селом Синьковка на Харьковщине — DeepState
Фото: DeepState
Несмотря на это, село Синьковка по сей день остается под контролем Сил Обороны Украины, сообщил канал основательной аналитики DeepState.
«Россиянам дали срочный приказ – показать успехи на всех участках фронта. Поэтому в село пробилась группа противника, которую банально протыкали. Они вывесили флаг и сняли видео этого процесса. Попробует ли враг закрепиться – покажет время», — сообщил DeepState.
Читайте также: Утром армия РФ обстреляла Купянск: вновь по центру — ГВА
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: DeepState, россияне, синьковка, флаг РФ, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Флаг РФ установили россияне над селом Синьковка на Харьковщине — DeepState»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 15:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на это, село Синьковка по сей день остается под контролем Сил Обороны Украины, сообщил канал основательной аналитики DeepState.".