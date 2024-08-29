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Флаг РФ установили россияне над селом Синьковка на Харьковщине — DeepState

Происшествия 15:55   29.08.2024
Оксана Якушко
Флаг РФ установили россияне над селом Синьковка на Харьковщине — DeepState Фото: DeepState

Несмотря на это, село Синьковка по сей день остается под контролем Сил Обороны Украины, сообщил канал основательной аналитики DeepState.

«Россиянам дали срочный приказ – показать успехи на всех участках фронта. Поэтому в село пробилась группа противника, которую банально протыкали. Они вывесили флаг и сняли видео этого процесса. Попробует ли враг закрепиться – покажет время», — сообщил DeepState.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 15:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на это, село Синьковка по сей день остается под контролем Сил Обороны Украины, сообщил канал основательной аналитики DeepState.".