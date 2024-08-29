Утром армия РФ обстреляла Купянск: вновь по центру — ГВА
Ситуация в прифронтовом городе Купянск на Харьковщине тяжелая, заявил в эфире нацмарафона начальник городской военной администрации Андрей Беседин.
«Обстрелы продолжаются, в том числе и по центральным частям населенных пунктов. Сегодня враг нанес удар по центральной части города Купянск. Повреждено медицинское учебное заведение. Спасибо, без пострадавших. Но если мы говорим о степени разрушений, то более двух тысяч окон, балконных блоков и дверей за эти два дня уже фактически уничтожены, не говоря уже о постройках. И, к сожалению, есть пострадавшие — люди, которые получили травмы и находятся сейчас в больницах», — прокомментировал происходящее Беседин.
Он также отметил, что напряженная обстановка и на линии фронта.
«На линии разграничения ситуация очень тяжелая, враг постоянно давит, пытается найти слабые места, чтобы пройти на определенные рубежи. Это левый берег реки Оскол, три направления: Синьковка, Петропавловка, Песчаное. Наши Вооруженные силы героически дают отпор, делают все возможное, чтобы сдержать врага, и сейчас это очень им удается», — сказал начальник Купянской ГВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Беседин, война, купянск, новости Харькова, обстрел, разрушения, руйнування;
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 09:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в прифронтовом городе Купянск на Харьковщине тяжелая, заявил в эфире нацмарафона начальник городской военной администрации Андрей Беседин".