Утром армия РФ обстреляла Купянск: вновь по центру — ГВА

Ситуация в прифронтовом городе Купянск на Харьковщине тяжелая, заявил в эфире нацмарафона начальник городской военной администрации Андрей Беседин.

«Обстрелы продолжаются, в том числе и по центральным частям населенных пунктов. Сегодня враг нанес удар по центральной части города Купянск. Повреждено медицинское учебное заведение. Спасибо, без пострадавших. Но если мы говорим о степени разрушений, то более двух тысяч окон, балконных блоков и дверей за эти два дня уже фактически уничтожены, не говоря уже о постройках. И, к сожалению, есть пострадавшие — люди, которые получили травмы и находятся сейчас в больницах», — прокомментировал происходящее Беседин.

Он также отметил, что напряженная обстановка и на линии фронта.

«На линии разграничения ситуация очень тяжелая, враг постоянно давит, пытается найти слабые места, чтобы пройти на определенные рубежи. Это левый берег реки Оскол, три направления: Синьковка, Петропавловка, Песчаное. Наши Вооруженные силы героически дают отпор, делают все возможное, чтобы сдержать врага, и сейчас это очень им удается», — сказал начальник Купянской ГВА.