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Пострадали 43 многоэтажки: Тимошко об ударе КАБом по Купянску

Происшествия 08:07   29.08.2024
Оксана Горун
Пострадали 43 многоэтажки: Тимошко об ударе КАБом по Купянску

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко утром 29 августа сообщил о последствиях обстрела россиянами центра Купянска накануне.

«В результате обстрела повреждены 43 многоэтажки, и частные дома, автомобили. Получили ранения 11 гражданских людей. При исполнении служебных обязанностей взрывные травмы получили полицейские. Также повреждены служебные автомобили», — проинформировал Тимошко.

Харьковская областная прокуратура сообщила о 16 пострадавших, из которых пять — полицейские. По данным ХОВА, в зданиях города вылетело за раз около 1000 окон.

В течение суток КАБы прилетали не только по Купянску. Под ударом была Ковшаровка (поврежден гараж), Подолы (поврежден частный дом), Горяное (пострадало здание частного предприятия).

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Также по области били из РСЗО. «Прилеты» зафиксировали в Черкасских Тишках и Куриловке. В Куриловке ранена женщина.

Под артобстрелами были Соболевка, Новоосиново и Дорошовка: повреждены дома, горела трава на открытых территориях.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 08:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко утром 29 августа сообщил о последствиях обстрела россиянами центра Купянска накануне".