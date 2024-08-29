Пострадали 43 многоэтажки: Тимошко об ударе КАБом по Купянску

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко утром 29 августа сообщил о последствиях обстрела россиянами центра Купянска накануне.

«В результате обстрела повреждены 43 многоэтажки, и частные дома, автомобили. Получили ранения 11 гражданских людей. При исполнении служебных обязанностей взрывные травмы получили полицейские. Также повреждены служебные автомобили», — проинформировал Тимошко.

Харьковская областная прокуратура сообщила о 16 пострадавших, из которых пять — полицейские. По данным ХОВА, в зданиях города вылетело за раз около 1000 окон.

В течение суток КАБы прилетали не только по Купянску. Под ударом была Ковшаровка (поврежден гараж), Подолы (поврежден частный дом), Горяное (пострадало здание частного предприятия).

Также по области били из РСЗО. «Прилеты» зафиксировали в Черкасских Тишках и Куриловке. В Куриловке ранена женщина.

Под артобстрелами были Соболевка, Новоосиново и Дорошовка: повреждены дома, горела трава на открытых территориях.