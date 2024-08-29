Пострадали 43 многоэтажки: Тимошко об ударе КАБом по Купянску
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко утром 29 августа сообщил о последствиях обстрела россиянами центра Купянска накануне.
«В результате обстрела повреждены 43 многоэтажки, и частные дома, автомобили. Получили ранения 11 гражданских людей. При исполнении служебных обязанностей взрывные травмы получили полицейские. Также повреждены служебные автомобили», — проинформировал Тимошко.
Харьковская областная прокуратура сообщила о 16 пострадавших, из которых пять — полицейские. По данным ХОВА, в зданиях города вылетело за раз около 1000 окон.
В течение суток КАБы прилетали не только по Купянску. Под ударом была Ковшаровка (поврежден гараж), Подолы (поврежден частный дом), Горяное (пострадало здание частного предприятия).
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Также по области били из РСЗО. «Прилеты» зафиксировали в Черкасских Тишках и Куриловке. В Куриловке ранена женщина.
Под артобстрелами были Соболевка, Новоосиново и Дорошовка: повреждены дома, горела трава на открытых территориях.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, купянск, новости Харькова, полиция, пострадавшие, прилет, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 08:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко утром 29 августа сообщил о последствиях обстрела россиянами центра Купянска накануне".