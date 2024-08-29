Интенсивные бои на Харьковщине: армия РФ продвинулась — ISW
Институт изучения войны проинформировал о продвижении оккупантов на Купянском направлении. Ранее Генштаб ВСУ два дня подряд сообщал о повышенной активности там, бои исчислялись десятками.
«Геолокационные кадры, опубликованные 28 августа, показывают, что российские войска продвинулись к северо-западу от Песчаного (юго-восток от Купянска). Российские войска продолжали наступать к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; к юго-востоку от Купянска в районе Стельмаховки, Степовой Новоселовки, Колесниковки и Кругляковки», — проинформировал ISW в актуальной сводке.
В то же время на Харьковском направлении интенсивность боевых действий существенно снизилась.
«Представитель украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, заявил, что у российских войск очень мало бронетехники, и они проводят атаки в основном пешком, на мотоциклах или багги. Представитель заявил, что интенсивность российских атак на Харьковском направлении снизилась с начала украинского вторжения в Курскую область с 10 атак в день до одной — двух атак в день», — проинформировали аналитики Института изучения войны.
Продвижений у оккупантов на севере от Харькова и в районе Волчанска не было.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: isw, война, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 07:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны проинформировал о продвижении оккупантов на Купянском направлении. Ранее Генштаб ВСУ два дня подряд сообщал о повышенной активности там, бои исчислялись десятками".