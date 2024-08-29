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Интенсивные бои на Харьковщине: армия РФ продвинулась — ISW

Происшествия 07:47   29.08.2024
Оксана Горун
Интенсивные бои на Харьковщине: армия РФ продвинулась — ISW Иллюстрация: карта DeepState

Институт изучения войны проинформировал о продвижении оккупантов на Купянском направлении. Ранее Генштаб ВСУ два дня подряд сообщал  о повышенной активности там, бои исчислялись десятками.

«Геолокационные кадры, опубликованные 28 августа, показывают, что российские войска продвинулись к северо-западу от Песчаного (юго-восток от Купянска). Российские войска продолжали наступать к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; к юго-востоку от Купянска в районе Стельмаховки, Степовой Новоселовки, Колесниковки и Кругляковки», — проинформировал ISW в актуальной сводке.

В то же время на Харьковском направлении интенсивность боевых действий существенно снизилась.

«Представитель украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, заявил, что у российских войск очень мало бронетехники, и они проводят атаки в основном пешком, на мотоциклах или багги. Представитель заявил, что интенсивность российских атак на Харьковском направлении снизилась с начала украинского вторжения в Курскую область с 10 атак в день до одной — двух атак в день», — проинформировали аналитики Института изучения войны.

Продвижений у оккупантов на севере от Харькова и в районе Волчанска не было.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 07:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны проинформировал о продвижении оккупантов на Купянском направлении. Ранее Генштаб ВСУ два дня подряд сообщал  о повышенной активности там, бои исчислялись десятками".