Второй день подряд армия РФ особо активна на Купянском направлении: данные ГШ
В сводке на 16:00 28 августа Генштаб ВСУ сообщил о 17 боях на Купянском направлении. На Харьковском россияне штурмовали лишь дважды.
«Основные усилия оккупанты продолжают прикладывать на Покровском направлении, где провели треть от всех атак на территории Украины. Кроме того, оккупанты активно действуют на Купянском и Кураховском направлениях», — проинформировал Генштаб ВСУ.
Позиции Сил обороны под Купянском россияне атаковали 17 раз. Штурмуют в районах Синьковки, Колесниковки, Стельмаховки и Кругляковки. Напомним, в утренней сводке Генштаб сообщал о 25 боях на этом направлении за предыдущие сутки.
В то же время на севере и северо-востоке от Харькова продолжается относительное затишье: зафиксировали два штурма в районах Липцев и Волчанска. Бои продолжаются.
«Также враг бил НАРами (неуправляемыми авиационными ракетами — Ред.) из вооружения вертолетов вблизи Казачьей Лопани, Алисовки и Кудеевки», — отметили в ГШ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 17:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке на 16:00 28 августа Генштаб ВСУ сообщил о 17 боях на Купянском направлении. На Харьковском россияне штурмовали лишь дважды".