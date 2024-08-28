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На передовую под Липцами РФ бросила бывших заключенных — ОТГВ «Харьков»

Общество 11:02   28.08.2024
Елена Нагорная
На передовую под Липцами РФ бросила бывших заключенных — ОТГВ «Харьков» Фото: Генштаб ВСУ

В районе Липцев на севере Харьковщины противник переместил на передовые позиции бывших заключенных с низким моральным духом, в Волчанске — также перемещает подразделения и готовится к штурмам, сообщает ОТГВ «Харьков» в сводке на 10:00.

«На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Войска РФ продолжают давить на всех активных участках фронта, но успеха не имеют», — констатируют в группировке.

На направлении на Липцы — в районе села Глубокое — оккупанты подготовили к выдвижению на передовые позиции личный состав подразделений 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса. Вблизи села Лукьянцы малые группы личного состава 7-го отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса осуществили перемещение с целью логистического обеспечения. Враг пытается улучшить систему связи. На передовые позиции переместил группы, укомплектованные бывшими заключенными, среди которых отмечается низкое морально-психологическое состояние.

В районе Волчанска — вблизи Старицы — враг осуществляет мероприятия логистического обеспечения и инженерного оборудования позиций. Неподалеку от села Тихое противник проводит замену 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады на 136-ю отдельную мотострелковую бригаду 58-й армии. В самом Волчанске в рамках подготовки к штурмовым действиям враг перемещает группы из состава 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии. Продолжает разведку, улучшает систему связи.

За прошедшие сутки на севере Харьковщины было девять боев. Оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре и три авиаудара с использованием 16 неуправляемых авиационных ракет. Кроме того, нанесли 37 ударов дронами-камикадзе и 390 раз обстреляли позиции СОУ. С начала текущих суток продолжается бой в районе Волчанска.

За прошедшие сутки враг потерял ранеными и убитыми 72 солдата, были уничтожены и повреждены 76 единиц вооружения и военной техники, в том числе два танка, две ББМ, четыре артсистемы, восемь автомобилей, шесть единиц спецтехники и 54 БпЛА. Также уничтожены 53 укрытия личного состава, место хранения боекомплекта, два места хранения ГСМ, три стартовые площадки для запуска БПЛА.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 11:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе Липцев на севере Харьковщины противник переместил на передовые позиции бывших заключенных с низким моральным духом, в Волчанске — также перемещает подразделения и готовится к штурмам".