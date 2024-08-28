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На передову під Липцями РФ кинула колишніх ув’язнених – ОТУВ «Харків»

Суспільство 11:02   28.08.2024
Олена Нагорна
На передову під Липцями РФ кинула колишніх ув’язнених – ОТУВ «Харків» Фото: Генштаб ЗСУ

У районі Липців на півночі Харківщини супротивник перемістив на передові позиції колишніх ув’язнених із низьким моральним духом, у Вовчанську – також переміщає підрозділи та готується до штурмів, повідомляє ОТУВ «Харків» у зведенні на 10:00.

«На Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Війська РФ продовжують тиснути на всіх активних ділянках фронту, але успіху не мають», – констатують в угрупованні.

На напрямку на Липці – в районі села Глибоке – окупанти підготували до висування на передові позиції особовий склад підрозділів 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу. Поблизу села Лук’янці малі групи особового складу 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу здійснили переміщення з метою логістичного забезпечення. Ворог намагається покращити систему зв’язку. На передові позиції перемістив групи, укомплектовані колишніми ув’язненими, серед яких відзначається низький морально-психологічний стан.

У районі Вовчанська – поблизу Стариці – ворог здійснює заходи логістичного забезпечення та інженерного обладнання позицій. Неподалік села Тихе супротивник проводить заміну 83-ї окремої десантно-штурмової бригади на 136-ту окрему мотострілецьку бригаду 58-ї армії. У Вовчанську в межах підготовки до штурмових дій ворог переміщає групи зі складу 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії. Продовжує розвідку, покращує систему зв’язку.

Минулої доби на півночі Харківщини було дев’ять боїв. Окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі та трьох авіаударів з використанням 16 некерованих авіаційних ракет. Крім того, завдали 37 ударів дронами-камікадзе та 390 разів обстріляли позиції СОУ. З початку поточної доби триває один бій у районі Вовчанська.

Минулої доби ворог втратив пораненими та вбитими 72 солдати, були знищені та пошкоджені 76 одиниць озброєння та військової техніки, у тому числі два танки, дві ББМ, чотири артсистеми, вісім автомобілів, шість одиниць спецтехніки та 54 БпЛА. Також знищені 53 укриття особового складу, місце зберігання боєкомплекту, два місця зберігання ПММ, три стартові майданчики для запуску БпЛА.

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «На передову під Липцями РФ кинула колишніх ув’язнених – ОТУВ «Харків»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 11:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі Липців на півночі Харківщини супротивник перемістив на передові позиції колишніх ув’язнених із низьким моральним духом, у Вовчанську – також переміщає підрозділи та готується до штурмів".