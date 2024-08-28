Супротивник активний на Куп’янському напрямку, за добу було 25 боїв – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
25 боїв відбулося минулої доби на Куп’янському напрямку і ще дев’ять – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00.
На Харківському напрямку бої йшли поблизу Глибокого, Стариці, Вовчанська та Липців.
У Генштабі зазначили, що супротивник був активним на Куп’янському напрямку. Там Сили оборони відбивали штурми неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 08:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 боїв відбулося минулої доби на Куп’янському напрямку і ще дев’ять – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00.".