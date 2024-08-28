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Супротивник активний на Куп’янському напрямку, за добу було 25 боїв – Генштаб

Події 08:21   28.08.2024
Олена Нагорна
Супротивник активний на Куп’янському напрямку, за добу було 25 боїв – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

25 боїв відбулося минулої доби на Куп’янському напрямку і ще дев’ять – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00.

На Харківському напрямку бої йшли поблизу Глибокого, Стариці, Вовчанська та Липців.

У Генштабі зазначили, що супротивник був активним на Куп’янському напрямку. Там Сили оборони відбивали штурми неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки.

Читайте також: 15 разів атакували війська РФ з початку доби на Куп’янському напрямку – Генштаб 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 08:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 боїв відбулося минулої доби на Куп’янському напрямку і ще дев’ять – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00.".