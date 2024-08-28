Супротивник активний на Куп’янському напрямку, за добу було 25 боїв – Генштаб

25 боїв відбулося минулої доби на Куп’янському напрямку і ще дев’ять – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00.

На Харківському напрямку бої йшли поблизу Глибокого, Стариці, Вовчанська та Липців.

У Генштабі зазначили, що супротивник був активним на Куп’янському напрямку. Там Сили оборони відбивали штурми неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки.