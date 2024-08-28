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Противник активен на Купянском направлении, за сутки было 25 боев — Генштаб

Происшествия 08:21   28.08.2024
Елена Нагорная
Противник активен на Купянском направлении, за сутки было 25 боев — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

25 боев произошло за минувшие сутки на Купянском направлении и еще девять — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.

На Харьковском направлении бои шли вблизи Глубокого, Старицы, Волчанска и Липцев.

В Генштабе отметили, что противник был активным на Купянском направлении. Там Силы обороны отбивали штуры неподалеку Синьковки, Степовой Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки.

Читайте также: 15 раз атаковали войска РФ с начала суток на Купянском направлении — Генштаб 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 08:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 боев произошло за прошедшие сутки на Купянском направлении и еще девять — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.".