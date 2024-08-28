Противник активен на Купянском направлении, за сутки было 25 боев — Генштаб

25 боев произошло за минувшие сутки на Купянском направлении и еще девять — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.

На Харьковском направлении бои шли вблизи Глубокого, Старицы, Волчанска и Липцев.

В Генштабе отметили, что противник был активным на Купянском направлении. Там Силы обороны отбивали штуры неподалеку Синьковки, Степовой Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки.