15 раз атаковали войска РФ с начала суток на Купянском направлении — Генштаб

15 атак совершили с начала суток военные РФ на Купянском направлении и одну — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении противник штурмует оборонительные рубежи вблизи Волчанска. Эта атака продолжается. Также оккупанты запустили НАРы в сторону Казачьей Лопани.

На Купянском направлении 15 штурмов враг проводил у Синьковки, Степовой Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. Продолжаются семь атак. Также захватчики нанесли пять авиаударов по Сеньково, Купянску-Узловому, Синьковке и Петропавловке.