Live
  • Вт 27.08.2024
  • Харьков  +31°С
  • USD 41.36
  • EUR 46.18

15 раз атаковали войска РФ с начала суток на Купянском направлении — Генштаб

Происшествия 17:13   27.08.2024
Елена Нагорная
15 раз атаковали войска РФ с начала суток на Купянском направлении — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

15 атак совершили с начала суток военные РФ на Купянском направлении и одну — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении противник штурмует оборонительные рубежи вблизи Волчанска. Эта атака продолжается. Также оккупанты запустили НАРы в сторону Казачьей Лопани.

На Купянском направлении 15 штурмов враг проводил у Синьковки, Степовой Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. Продолжаются семь атак. Также захватчики нанесли пять авиаударов по Сеньково, Купянску-Узловому, Синьковке и Петропавловке.

Читайте также: Враг рвется вперед на Купянском направлении: Генштаб о боях и потерях

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Татаров вместе с Малюком убивали чеченцев в Киеве» — Зеленский (видео)
«Татаров вместе с Малюком убивали чеченцев в Киеве» — Зеленский (видео)
27.08.2024, 15:30
Вчера августовская жара побила очередной рекорд в Харькове
Вчера августовская жара побила очередной рекорд в Харькове
27.08.2024, 13:00
Паника на Белгородщине: сообщают о прорыве ВСУ из Харьковской области
Паника на Белгородщине: сообщают о прорыве ВСУ из Харьковской области
27.08.2024, 11:22
Поезда в Харьков и из Харькова сегодня задерживаются: данные УЗ
Поезда в Харьков и из Харькова сегодня задерживаются: данные УЗ
27.08.2024, 07:52
Россияне ударили дроном по частному дому в Харьковской области
Россияне ударили дроном по частному дому в Харьковской области
27.08.2024, 16:05
15 раз атаковали войска РФ с начала суток на Купянском направлении — Генштаб
15 раз атаковали войска РФ с начала суток на Купянском направлении — Генштаб
27.08.2024, 17:13

Новости по теме:

17:54
Генштаб на 16:00: один бой на севере Харьковщины и 12 на Купянском направлении
16:48
Один бой идет на севере Харьковщины, три — на Купянском направлении — Генштаб
08:31
ГШ: 14 боев было за сутки на Купянском направлении и три на севере Харьковщины
16:40
Три боя идут на севере Харьковщины и два — на Купянском направлении — Генштаб
17:33
9 раз атаковали россияне на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

Вы читали новость: «15 раз атаковали войска РФ с начала суток на Купянском направлении — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 17:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 атак совершили с начала суток военные РФ на Купянском направлении и одну — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".