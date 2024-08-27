15 раз атаковали войска РФ с начала суток на Купянском направлении — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
15 атак совершили с начала суток военные РФ на Купянском направлении и одну — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении противник штурмует оборонительные рубежи вблизи Волчанска. Эта атака продолжается. Также оккупанты запустили НАРы в сторону Казачьей Лопани.
На Купянском направлении 15 штурмов враг проводил у Синьковки, Степовой Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. Продолжаются семь атак. Также захватчики нанесли пять авиаударов по Сеньково, Купянску-Узловому, Синьковке и Петропавловке.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 17:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 атак совершили с начала суток военные РФ на Купянском направлении и одну — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".