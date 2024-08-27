Враг рвется вперед на Купянском направлении: Генштаб о боях и потерях
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке на 8:00 27 августа проинформировал о 16 боях на Купянском направлении. На севере от Харькова — условно спокойнее.
«На Харьковском направлении агрессор продолжал наступательные действия. Здесь произошло три боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск. На Купянском направлении количество атак за сутки составило 16. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки», — сообщили в Генштабе.
Защитники Украины также привели данные о потерях врага за минувшие сутки.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, наступ, наступление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 8:00 27 августа проинформировал о 16 боях на Купянском направлении. На севере от Харькова — условно спокойнее".