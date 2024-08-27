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Ворог рветься вперед на Куп’янському напрямку: Генштаб про бої та втрати

Події 08:34   27.08.2024
Оксана Горун
Ворог рветься вперед на Куп’янському напрямку: Генштаб про бої та втрати Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00 27 серпня поінформував про 16 боїв на Куп’янському напрямку. На півночі від Харкова – умовно спокійніше.

На Харківському напрямку агресор продовжував наступальні дії. Тут відбулося три бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки“, – повідомили в Генштабі.

Захисники України також навели дані щодо втрат ворога за минулу добу.

Читайте також: ISW: російські війська просунулися на північний схід від Харкова

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 08:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00 27 серпня поінформував про 16 боїв на Куп’янському напрямку. На півночі від Харкова – умовно спокійніше".