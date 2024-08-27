Ворог рветься вперед на Куп’янському напрямку: Генштаб про бої та втрати
Фото: Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00 27 серпня поінформував про 16 боїв на Куп’янському напрямку. На півночі від Харкова – умовно спокійніше.
“На Харківському напрямку агресор продовжував наступальні дії. Тут відбулося три бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки“, – повідомили в Генштабі.
Захисники України також навели дані щодо втрат ворога за минулу добу.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, купянское направление, наступ, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 08:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00 27 серпня поінформував про 16 боїв на Куп’янському напрямку. На півночі від Харкова – умовно спокійніше".