Ворог рветься вперед на Куп’янському напрямку: Генштаб про бої та втрати

Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00 27 серпня поінформував про 16 боїв на Куп’янському напрямку. На півночі від Харкова – умовно спокійніше.

“На Харківському напрямку агресор продовжував наступальні дії. Тут відбулося три бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки“, – повідомили в Генштабі.

Захисники України також навели дані щодо втрат ворога за минулу добу.