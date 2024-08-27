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ISW: російські війська просунулися на північний схід від Харкова

Події 07:32   27.08.2024
Оксана Горун
ISW: російські війська просунулися на північний схід від Харкова Фото: Генштаб ЗСУ

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про підтверджене геолокованими кадрами просування окупантів на Вовчанському напрямку.

“Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Харкова та продовжили бої на північ від Харкова в районі Липців і Глибокого, а також на північний схід від Харкова у Вовчанську 26 серпня. Геолоковані кадри, опубліковані 23 серпня, показують, що російські війська незначно просунулися в районі Стариці (на північний схід від Харкова). Харківська група військ України повідомила, що російські війська можуть готуватися до відновлення наступу у Вовчанську, щоб розблокувати невеликий контингент російських військ, який наразі перебуває на Вовчанському агрегатному заводі”, – повідомили аналітики ISW у зведенні за 26 серпня.

Ворог також продовжує спроби наступати на Куп’янському напрямку. Однак – марно. За 26 серпня жодних підтверджених успіхів росіяни тут не мають. Бої тривають у районі Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колесниківки, Стельмахівки та Лозової.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 07:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про підтверджене геолокованими кадрами просування окупантів на Вовчанському напрямку".