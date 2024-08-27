ISW: российские войска продвинулись к северо-востоку от Харькова

Институт изучения войны (ISW) сообщил о подтвержденном геолоцированными кадрами продвижении оккупантов на Волчанском направлении.

«Российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Харькова и продолжили бои к северу от Харькова в районе Липцев и Глубокого, а также к северо-востоку от Харькова в Волчанске 26 августа. Геолоцированные кадры, опубликованные 23 августа, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в районе Старицы (к северо-востоку от Харькова). Харьковская группа войск Украины сообщила, что российские войска могут готовиться к возобновлению наступления в Волчанске, чтобы разблокировать небольшой контингент российских войск, который в настоящее время находится на Волчанском агрегатном заводе», — сообщили аналитики ISW в сводке за 26 августа.

Враг также продолжает попытки наступать на Купянском направлении. Однако — безуспешно. За 26 августа никаких подтвержденных успехов у россиян здесь нет. Бои продолжаются в районе Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Лозовой.