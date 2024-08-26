Оккупанты готовятся возобновить штурмы в Волчанске — ОТГВ «Харьков»
ОТГВ «Харьков» в сводке 26 августа проинформировала, что оккупанты не теряют надежды разблокировать Агрегатный завод в Волчанске.
«В Волчанске российские оккупанты проводят воздушную разведку с помощью БПЛА, наращивают систему связи, готовятся к возобновлению штурмовых действий с целью восстановления утраченного положения, деблокирования Агрегатного завода и расширения зоны контроля», — отметила пресс-служба ОТГВ «Харьков».
Также на Волчанском направлении — в районе Старицы и Огурцового — россияне строят укрепления и пытаются создать стартовые площадки для БПЛА в лесных массивах.
На севере от Харькова идет перегруппировка, враг пытается восстановить боеспособность.
«В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет перегруппировку штурмовых групп личного состава 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии на передовых позициях, проводит эвакуацию потерь и меры логистического обеспечения. Вблизи Лукьянцов враг принимает меры по восстановлению боеспособности с целью продолжения штурмовых действий», — отметили в ОТГВ «Харьков».
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За сутки на Харьковском направлении зафиксировали четыре боевых столкновения. С начала новых суток — одно, оно продолжается в районе Волчанска. Потери врага (убитыми и ранеными) за минувшие сутки составили 93 человека. Также повреждены и уничтожены 77 единиц техники: два танка, две ББМ, 12 артиллерийских систем, девять автомобилей, шесть единиц специальной техники, 46 БпЛА.
«Уничтожено 46 укрытий для личного состава, три места хранения боекомплекта», — дополнили защитники Украины.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, волчанск, наступ, наступление, ОТГВ "Харьков";
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 11:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ОТГВ «Харьков» в сводке 26 августа проинформировала, что оккупанты не теряют надежды разблокировать Агрегатный завод в Волчанске".