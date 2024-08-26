Институт изучения войны (ISW) в сводке за 25 августа сообщил, что новый фронт, открытый ВСУ в Курской области, постепенно оттягивает силы врага из-под Харькова.

«Российские военные, вероятно, продолжают переброску сил с менее приоритетных участков линии фронта на Украине на линию фронта в Курской области», — проинформировали аналитики ISW, ссылаясь на отчеты самих российских захватчиков — командиров бригад — диктатору Путину.

Среди тех подразделений, которые подтвердили передислокацию частей в Курскую область, в том числе — морпехи Тихоокеанского флота, которые «плавают» в Харьковской области.

«Россия, по-видимому, передислоцировала элементы 810-й и 155-й бригад морской пехоты с линии фронта на севере Харьковской области… Российское военное командование сопротивляется оперативному давлению, направленному на передислокацию сил с приоритетных наступательных операций по захвату Покровска в Донецкой области, и, скорее всего, продолжит отвлекать силы с менее приоритетных наступательных операций в других местах по всему театру военных действий для защиты Курской области», — прогнозирует ISW.

В течение 24 и 25 августа в Харьковской области — и на севере, и на Купянском направлении — продолжались бои. При этом Институт изучения войны нигде не зафиксировал продвижений армии РФ и изменений линии фронта.