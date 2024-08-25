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Новые силы вводит противник в район Липцев — ОТГВ «Харьков»

Общество 11:45   25.08.2024
Елена Нагорная
Новые силы вводит противник в район Липцев — ОТГВ «Харьков»

На Липцевском направлении противник вводит новые силы, а в Волчанске — усиливает штурмовые подразделения, сообщили в сводке ОТГВ «Харьков» на 10:00.

«На Харьковском направлении обстановка остается напряженной, Силы обороны продолжают отражать атаки российских оккупационных войск, контратакуют и принимают меры для усиления устойчивости обороны», — констатируют в группировке.

На направлении на Липцы — в районе села Глубокое — противник заводит на позиции личный состав 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии, проводит эвакуацию. Вблизи села Лукьянцы враг занят логистическим обеспечением, усилил боевые расчеты личным составом 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса.

В районе Волчанска — вблизи Старицы и Огурцово — противник провел замену боевой охраны, проводит эвакуацию потерь и осуществляет мероприятия логистического обеспечения. В самом Волчанске оккупанты усиливают штурмовые подразделения, наращивают систему связи. Осуществили обстрелы районов города из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.

В ОТГВ «Харьков» отмечают, что за минувшие сутки произошло три боя. Кроме того, оккупанты нанесли 21 удар дронами-камикадзе и 401 раз обстреляли позиции Сил обороны. Тактическую авиацию враг задействовал четыре раза, использовав четыре КАБа и 14 неуправляемых авиаракет. С начала этих суток продолжается один бой в районе Волчанска.

За минувшие сутки враг потерял ранеными и убитыми 94 солдата, были уничтожены и повреждены 82 единицы вооружения и военной техники, в том числе танк, две артсистемы, 17 автомобилей, семь единиц спецтехники и 55 БпЛА. Также уничтожены 88 укрытий личного состава, место хранения боекомплекта и полевой склад ГСМ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2024 в 11:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Липцевском направлении противник вводит новые силы, а в Волчанске — усиливает штурмовые подразделения, сообщили в сводке ОТГВ «Харьков» на 10:00.".