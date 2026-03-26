Ворота в Харьков: в Хартии рассказали о расстановке сил под Липцами (видео)

Российские войска, которые в мае 2024 года подошли к окраинам Липцев, сейчас отброшены на 5 километров от села. Украинские защитники «постепенно имеют успехи в продвижении», рассказал в эфире нацмарафона командир роты ударных БпАК батальона разведки 13-й бригады НГУ «Хартия» с позывным «Рысак».

Отвечая на вопрос о том, удалось ли Силам обороны окончательно перехватить инициативу в районе Липцев, он отметил, что когда «хартийцы» зашли на это направление 12 мая 2024 года, россияне уже были на окраинах села.

«Сейчас мы отбросили врага на 5 километров от самих Липцев, заняли господствующие высоты, выгодные для подразделений Сил обороны позиции. И постепенно имеем успехи в продвижении на этом направлении. Поэтому враг сейчас не имеет успехов на нашем направлении, не может продвинуться. Наши бойцы стойко и крепко заняли определенные для них позиции и уничтожают врага еще до того, как он приближается к нашим передовым позициям», — рассказал командир.

