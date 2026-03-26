Live

Ворота в Харьков: в Хартии рассказали о расстановке сил под Липцами (видео)

Записано 18:57   26.03.2026
Елена Нагорная
Российские войска, которые в мае 2024 года подошли к окраинам Липцев, сейчас отброшены на 5 километров от села. Украинские защитники «постепенно имеют успехи в продвижении», рассказал в эфире нацмарафона командир роты ударных БпАК батальона разведки 13-й бригады НГУ «Хартия» с позывным «Рысак».

Отвечая на вопрос о том, удалось ли Силам обороны окончательно перехватить инициативу в районе Липцев, он отметил, что когда «хартийцы» зашли на это направление 12 мая 2024 года, россияне уже были на окраинах села.

«Сейчас мы отбросили врага на 5 километров от самих Липцев, заняли господствующие высоты, выгодные для подразделений Сил обороны позиции. И постепенно имеем успехи в продвижении на этом направлении. Поэтому враг сейчас не имеет успехов на нашем направлении, не может продвинуться. Наши бойцы стойко и крепко заняли определенные для них позиции и уничтожают врага еще до того, как он приближается к нашим передовым позициям», — рассказал командир.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Популярно
Потеплело: где на Харьковщине сегодня завершили отопительный сезон
26.03.2026, 10:22
Отопительный сезон на Харьковщине – все? Синегубов выдал распоряжение
26.03.2026, 12:11
Каким будет апрель в Харькове и области – прогноз синоптиков
26.03.2026, 13:06
Новости Харькова — главное 26 марта: удары по городу, завершается отопительный
26.03.2026, 19:15
Вражеский дрон ударил по Салтовке: подробности от Терехова и Синегубова
26.03.2026, 14:11
Двух собак спасли из охваченного огнем дома в Харькове (видео)
26.03.2026, 19:22

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 18:57;

