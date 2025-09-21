Где россияне продвинулись в Волчанске на Харьковщине – ISW
Также российские войска атаковали у Липцев, сообщили в Институте изучения войны (ISW).
Геолокационные кадры, опубликованные 20 сентября, демонстрируют, что россияне недавно продвинулись в районе Волчанского маслоэкстракционного завода на западе Волчанска.
Также российские войска атаковали в направлении Липцев и на левом берегу реки Волчья, а также в районе Тихого и Синельниково и в направлении Бочкового 19 и 20 сентября. Российский милитарист заявил, что украинские войска контратаковали в районе Травянского водохранилища к северу от Харькова.
Представитель украинской бригады сообщил 20 сентября, что россияне используют оптоволоконные БпЛА и ударные дроны для атак по украинским наземным линиям связи, что затрудняет ротацию украинских сил. Проблемы с ротацией с позиций существенно усугубились за последний год. Также украинский военный сообщил, что на этом направлении в российской армии воюют иностранные военнослужащие из Китайской Народной Республики (КНР), Беларуси и Кении.
Операторы российских БпЛА наносят удары по украинским позициям в районе Великих Проходов.
Читайте также: Кондрашовку россияне, вероятно, уже заняли – Машовец о боях у Купянска
Дата публикации материала: 21 сентября 2025 в 11:36
