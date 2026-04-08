У врага – трудности в районе Волчанска, как сейчас атакует на Купянщине: обзор

Фронт 12:55   08.04.2026
Виктория Яковенко
Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец констатирует: на Южно-Слобожанском направлении идут бои, на Купянском и Боровском – оккупанты пытаются атаковать, но успехов и продвижений не имеют.

«На Волчанском направлении противник пытается обеспечить продвижение своих штурмовых групп вдоль северного Донца в направлении Старого Салтова. Здесь у него трудности в районе Графского и Симоновки с его передовыми пехотными группами, поскольку ВСУ усложнили им поставки материально-технического обеспечения. То есть сложно противнику снабжать предметами МТО свои штурмовые группы по основному направлению Волчанск-Белый Колодец. Противник успехов не имеет. Хотя через железную дорогу пытается время от времени атаковать на Вильчу, чтобы вытеснить, снять фланговую угрозу своим передовым пехотным группам», — сказал Машовец в эфире NEMYRIALIVE.

Относительно ситуации на Купянском и Великобурлукском направлении эксперт напомнил о контратаке ВСУ в районе Амбарного. Отметил: украинские воины оттеснили противника.

«У окупантов, очевидно, узел обороны ВСУ в районе Колодезного, они пытались обойти с юга и с севера, но, очевидно, этот фланг со стороны Амбарного пока подвис в них. На Купянском направлении оккупанты пытаются пробиться в Купянск теперь с востока, через Ковшаровку и давлением до рубежа Кучеровка – Петропавловка, чтобы ликвидировать полностью плацдапрм, подойти непосредственно к Купянску уже с востока. То есть эти многочисленные попытки атаковать вдоль Оскола по обоим берегам – они снизили здесь активность. Основные усилия перенесли в полосу 47-й танковой дивизии противника, очевидно, она была усилена определенными резервами и вот сейчас они пытаются в направлении железной дороги прорваться в Ковшаровку, там закрепиться, пытаются удержать позиции на восточной окраине Куриловки, вот это все в направлении Купянска-Узлового. Пока отмечаются лишь отдельные малые пехотные группы на восточной окраине Куриловки и на северо-восточной окраине Ковшаровки. Они там прячутся за этими условиями застройки, имеют возможность пока прятаться, но пока без продвижения», — отметил Машовец.

В направлении Боровой, продолжает аналитик, иногда враг пытается занять район Загрызово, Богуславки и действует в направлении на Боровскую Андреевку. Машовец говорит: была активизация противника, одна никаких результатов это тоже не дало.

