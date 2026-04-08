У врага – трудности в районе Волчанска, как сейчас атакует на Купянщине: обзор
Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец констатирует: на Южно-Слобожанском направлении идут бои, на Купянском и Боровском – оккупанты пытаются атаковать, но успехов и продвижений не имеют.
«На Волчанском направлении противник пытается обеспечить продвижение своих штурмовых групп вдоль северного Донца в направлении Старого Салтова. Здесь у него трудности в районе Графского и Симоновки с его передовыми пехотными группами, поскольку ВСУ усложнили им поставки материально-технического обеспечения. То есть сложно противнику снабжать предметами МТО свои штурмовые группы по основному направлению Волчанск-Белый Колодец. Противник успехов не имеет. Хотя через железную дорогу пытается время от времени атаковать на Вильчу, чтобы вытеснить, снять фланговую угрозу своим передовым пехотным группам», — сказал Машовец в эфире NEMYRIALIVE.
Относительно ситуации на Купянском и Великобурлукском направлении эксперт напомнил о контратаке ВСУ в районе Амбарного. Отметил: украинские воины оттеснили противника.
«У окупантов, очевидно, узел обороны ВСУ в районе Колодезного, они пытались обойти с юга и с севера, но, очевидно, этот фланг со стороны Амбарного пока подвис в них. На Купянском направлении оккупанты пытаются пробиться в Купянск теперь с востока, через Ковшаровку и давлением до рубежа Кучеровка – Петропавловка, чтобы ликвидировать полностью плацдапрм, подойти непосредственно к Купянску уже с востока. То есть эти многочисленные попытки атаковать вдоль Оскола по обоим берегам – они снизили здесь активность. Основные усилия перенесли в полосу 47-й танковой дивизии противника, очевидно, она была усилена определенными резервами и вот сейчас они пытаются в направлении железной дороги прорваться в Ковшаровку, там закрепиться, пытаются удержать позиции на восточной окраине Куриловки, вот это все в направлении Купянска-Узлового. Пока отмечаются лишь отдельные малые пехотные группы на восточной окраине Куриловки и на северо-восточной окраине Ковшаровки. Они там прячутся за этими условиями застройки, имеют возможность пока прятаться, но пока без продвижения», — отметил Машовец.
В направлении Боровой, продолжает аналитик, иногда враг пытается занять район Загрызово, Богуславки и действует в направлении на Боровскую Андреевку. Машовец говорит: была активизация противника, одна никаких результатов это тоже не дало.
Видео: NEMYRIALIVE
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, волчанск, Константин Машовец, купянск, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «У врага – трудности в районе Волчанска, как сейчас атакует на Купянщине: обзор», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 12:55;