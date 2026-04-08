У ворога – труднощі в районі Вовчанська, як зараз атакує на Куп’янщині: огляд

Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець констатує: на Південно-Слобожанському напрямку йдуть бої, на Куп’янському та Борівському – окупанти намагаються атакувати, але успіхів та просувань не мають.

«На Вовчанському напрямку противник намагається забезпечити просування своїх штурмових груп уздовж північного Донця у напрямку на Старий Салтів. Тут у нього труднощі в районі Графського та Симинівки з його передовими піхотними групами, оскільки ЗСУ ускладнили їм постачання матеріально-технічного забезпечення. Тобто складно противнику забезпечувати предметами МТЗ свої штурмові групи за основним напрямком Вовчанськ-Білий Колодязь. Противник успіхів не має. Хоча через залізницю намагається атакувати час від часу на Вільчу щоб витіснити, зняти флангову загрозу своїм передовим піхотним групам», – сказав Машовець в етері NEMYRIALIVE.

Щодо ситуацію на Куп’янському та Великобурлуцькому напрямку, експерт нагадав про контратаку ЗСУ в районі Амбарного. Зазначив: українські воїни відтіснили противника.

«В окупантів, очевидно, вузол оборони ЗСУ в районі Колодязного, вони намагалися обійти з півдня і з півночі, але, очевидно, цей фланг з боку Амбарного поки підвис у них. На Куп’янському напрямку окупанти намагаються прибитися до Куп’янська тепер зі сходу, через Ківшарівку і тиском до рубежу Кучерівка – Петропавлівка, щоб ліквідувати повністю плацдапрм, підійти безпосередньо до Куп’янська вже зі сходу. Тобто ці численні спроби атакувати вздовж Оскола по обох берегах – вони знизили тут активність. Основні зусилля перенесли в смугу 47-ї танкової дивізії противника, очевидно, вона була посилена певними резервами і ось зараз вони намагаються в напрямку залізниці прорватися в Ківшарівку, там закріпитися, намагаються утримати позиції на східній околиці Курилівки, ось це все в напрямку Куп’янська-Вузлового. Поки що відзначаються лише окремі малі піхотні групи на східній околиці Курилівки і на північно-східній околиці Ківшарівки. Вони там ховаються за цими умовами забудови, мають можливість поки що ховатися, але поки що без просування», – зазначив Машовець.

У напрямку на Борову, продовжує аналітик, іноді ворог намагається зайняти район Загризового, Богуславки і діє в напрямку на Борівську Андріївку. Машовець каже: була активізації противника, одна жодних результатів це також не дало.

