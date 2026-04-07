Росіян на Харківщині «трошки посунули в напрямку кордону» — офіційно
Українські війська провели успішну контратаку в районі Амбарного на Великобурлуцькому напрямку, потіснивши російські підрозділи у бік держкордону, підтвердив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.
“Якщо брати щодо Амбарного, то справді. Це якраз північний виступ тієї території на Великобурлуцькому напрямку, яку контролювали росіяни, вони туди досі таки давно зайшли. І це була їхня відносно вдала спроба, відносно всіх інших їхніх спроб, створити зону контролю у безпосередньому прикордонні. Вони змогли на Великобурлуцькому створити її, але не 20 км, як вони хотіли, а до 5 км. Ну і тут якраз на частині цього виступу була доволі успішна контратака, яка змусила їх трішки потіснитися. Тому тут можна вже в принципі казати про успіх. Це не є таємницею, це вже опубліковано, тому ми можемо певно казати, що їх трошки посунули в напрямку російського кордону, де їм і місце”, — зазначив Трегубов.
Нагадаємо, 6 квітня аналітики DeepState повідомили, що захисники з 129-ї ОВМБр відкинули російських військових у районі Амбарного. Вони відповідним чином скоригували мапу фронту. Начальник ХОВА Олег Синєгубов у коментарі МГ “Об’єктив” також підтвердив, що захисники здійснюють “певні маневри” та є результати.
Читайте також: Де сьогодні на Харківщині атакувала РФ – інформація Генштабу ЗСУ
Якщо вам цікава новина: «Росіян на Харківщині «трошки посунули в напрямку кордону» — офіційно», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2026 в 18:55;