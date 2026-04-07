Де сьогодні на Харківщині атакувала РФ – інформація Генштабу ЗСУ
Шість російських атак зафіксував від початку доби та станом на 16:00 у Харківській області Генштаб ЗСУ.
На Південно–Слобожанському напрямку супротивник один раз штурмував позиції українських підрозділів у районі населеного пункту Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися поліпшити своє становище в районах населених пунктів Курилівка, Петропавлівка та Піщане.
Нагадаємо, вранці 7 квітня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині зафіксували десять боїв. На півночі області українські захисники відбили дві атаки ЗС РФ у районі Стариці та Колодязного. Тим часом на Куп’янському напрямку ворог намагався прорватися вісім разів біля Піщаного, Ківшарівки, Новоосинового, Петропавлівки та Курилівки.
Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2026 в 17:51;