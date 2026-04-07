Live

Де сьогодні на Харківщині атакувала РФ – інформація Генштабу ЗСУ

Фронт 17:51   07.04.2026
Шість російських атак зафіксував від початку доби та станом на 16:00 у Харківській області Генштаб ЗСУ.

На Південно–Слобожанському напрямку супротивник один раз штурмував позиції українських підрозділів у районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися поліпшити своє становище в районах населених пунктів Курилівка, Петропавлівка та Піщане.

Нагадаємо, вранці 7 квітня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині зафіксували десять боїв. На півночі області українські захисники відбили дві атаки ЗС РФ у районі Стариці та Колодязного. Тим часом на Куп’янському напрямку ворог намагався прорватися вісім разів біля Піщаного, Ківшарівки, Новоосинового, Петропавлівки та Курилівки.

Автор: Елена Нагорная
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де сьогодні на Харківщині атакувала РФ – інформація Генштабу ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
