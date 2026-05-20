Одну атаку зафіксував Генштаб на Харківщині з початку доби

Про ситуацію на фронту в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції українських підрозділів в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку ворог активних дій не проводив.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 38 атак, зазначив Генштаб.

