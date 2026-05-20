Новини Харкова — головне 20 травня: удари по місту

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Нічні “прильоти” в Харкові: постраждала дівчина

Вночі 20 травня росіяни атакували два райони в Харкові. Близько опівночі мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили по Новобаварському району. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: ЗС РФ випустили БпЛА – є постраждала.

“Постраждала 16-річна дівчина, вона отримала гостру реакцію на стрес. Медики надають допомогу“, – додав Синєгубов.

Приблизно за годину Терехов проінформував про другий удар. Цього разу влучання “шахеда” зафіксували в Холодногірському районі.